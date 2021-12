Simple Day pozyskało 4,3 mln zł w ramach oferty publicznej

Środki pozyskane z IPO zostaną przeznaczone na zwiększenie rozpoznawalności marki Twój Cel To, rozbudowę portfolio produktów Simple Day oraz ekspansję na rynki zagraniczne w krajach UE. Oferta publiczna poprzedza planowany na I połowie 2022 roku debiut Simple Day S.A. na rynku NewConnect. Zgodnie z prognozami zawartymi w Memorandum, Spółka planuje osiągnięcie blisko 7 mln zł zysku netto w 2021 r.



Po trzech kwartałach br. firma odnotowała wzrost przychodów netto do poziomu 14 mln zł, zysk netto wyniósł ponad 5 mln zł.

Simple Day S.A., właściciel marki Twój Cel To, zakłada, że do końca br. łączna sprzedaż produktów, które oferuje spółka, przekroczy milion sztuk.

Spółka koncentruje się na oferowaniu produktów oraz rozwiązań, które pomagają zrealizować konkretne cele zdrowotne. Obecnie Twój Cel To skupia się na 16 celach, które wspierają klientów w profilaktyce zdrowia, redukcji wagi, czy poprawę kondycji włosów lub paznokci.

Spółka działa na dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce, który odpowiada praktycznie za całość sprzedaży. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 47%. W 2020 r. spółka zintensyfikowała prace badawczo-rozwojowe (R&D), efektem czego było wprowadzenie na rynek 4 nowych produktów. Spółka testuje obecnie nową markę, dedykowaną gamingowi o nazwie 4 The Best oraz szykuje się do bezpośredniego wejścia na rynki zagraniczne.

W ramach prowadzonych działań marketingowo-promocyjnych, Simple Day aktywnie współpracuje z wieloma influencerami. Mowa m.in. o Blance Lipińskiej, twórczyni powieści 365 dni i Sylwii Bombie, uczestniczce obecnej edycji Dancing with the Stars, czy też fryzjerze gwiazd – Bartoszu Januszu.