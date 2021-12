Simple Day prognozuje 6,9 mln zł zysku w 2021

Simple Day – spółka sprzedająca suplementy diety online, przekroczyła milion sprzedanych produktów. Simple Day prognozuje wypracowanie 18,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 6,9 mln zł zysku netto w 2021 roku. Aktualnie trwa pierwsza oferta publiczna Simple Day SA. Zapisy w ramach Transzy Małych Inwestorów przyjmowane są do 16 grudnia br. Maksymalna cena akcji została ustalona na 16 zł za akcję, a cena emisyjna to 13,50 zł za akcję. Wartość oferty wyniesie do 8,4 mln zł.