Skąd przychodzi e-klient? Różnice w zależności od branży

Najlepiej konwertujące źródła ruchu? Różne dla poszczególnych branż, fot. mat. pras.

W sklepach internetowych z akcesoriami dla domu i ogrodu oraz artykułami dla dzieci najczęściej na zakup decydują się konsumenci, którzy do sklepu trafili bezpośrednio po wpisaniu adresu witryny lub poprzez zapytanie w wyszukiwarce. Z kolei w sklepach z elektroniką najlepsze wyniki generują kupujący przekierowani z porównywarek cenowych - wynika z analizy PromoTraffic i Selly.

Direct, wyszukiwarki i porównywarki cenowe to trzy źródła ruchu, które wyróżnia potencjał zakupowy, zarówno pod kątem liczby transakcji, jak i ich wartości - wynika z analizy sklepów internetowych zbudowanych na platformie Selly.



Kluczowe dla każdego e-biznesu jest obserwowanie statystyk dotyczących ruchu: skąd przychodzi kupujący, które ze źródeł wizyt przynosi największą liczbę transakcji, a które sprzedaż o najwyższej wartości.

Direct, czyli ruch bezpośredni

W tej grupie znajdą się wejścia do sklepu, które są efektem wpisania adresu strony w okno przeglądarki lub nazwy marki w wyszukiwarce.



- To kanał, który przede wszystkim pokazuje siłę brandu - mówi Robert Stolarczyk, CEO PromoTraffic, agencji digitalowej dla e-commerce. - Internauta, który zetknął się z reklamą sklepu czy np. dokonał już kiedyś w nim zakupu, zapamiętał nazwę - wpisze ją w pasku przeglądarki lub wyszukiwarki. Wejście na stronę sklepu poprzez link reklamowy, które nie zakończyło się zakupem nie oznacza porażki kampanii reklamowej i straty pieniędzy, ponieważ często bywa ono pierwszym, bardzo istotnym punktem styku klienta z marką. Zanim dojdzie z jego strony do wpisania adresu strony, szybkiego zapełnienia koszyka i sfinalizowania transakcji, tych punktów styku może być jeszcze kilka, a prowadząca przez nie ścieżka skomplikowana, wielokanałowa i rozłożona w czasie. W ustaleniu skąd tak naprawdę wziął się klient, który wszedł bezpośrednio do sklepu pomaga modelowanie atrybucji - dodaje.

Z danych ze sklepów internetowych Selly, oferujących produkty z branży Dom-ogród, wynika, że z kanału direct pochodzi najwięcej, bo ponad 35 proc. zamówień. - Ta liczba zamówień stanowi pod względem wartości niemal połowę wszystkich opłaconych transakcji - zauważa Mariusz Połowczuk, właściciel Selly, firmy oferującej oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego. - Widać też niewielką tendencję wzrostową w tym obszarze w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r. Można więc wysunąć wniosek, że e-konsumenci polubili zakupy produktów użytku domowego w sieci.

Co ciekawe, w pierwszym półroczu 2021 roku sklepy odnotowały mniejszą liczbę zamówień składanych za pośrednictwem marketplace’ów czy porównywarek - natomiast wzrósł w niewielkim stopniu udział kanałów social media.

Ruch z wyszukiwarki