Skinwallet ze wzrostem marży o 19 proc.

W I kwartale tego roku Skinwallet kontynuował rozwój portfolio produktów i usług, m.in. w ramach nawiązanych partnerstw B2B. W grudniu zeszłego roku Skinwallet nawiązał dwie współprace polegające na dostarczaniu technologii (API) umożliwiające listowanie skinów dostępnych w należącej do niego platformie Skinwallet Market w serwisach partnerów. Natomiast w styczniu br. spółka rozpoczęła współpracę z G2A.com, właścicielem liczącego 19 mln klientów globalnego marketu platformy G2A.



Liczba dóbr cyfrowych sprzedanych w I kwartale 2022 roku na należących do spółki platformach do handlu dobrami cyfrowymi w grach video Skinwallet Market oraz Skinwallet Instant wyniosła blisko 112 tys. W 2021 r. ww. sprzedaż osiągnęła poziom prawie 400 tys., co stanowiło wzrost o 52 proc. względem 2020 r.

- Konsekwentnie pracujemy nad poprawianiem wyników spółki, ograniczyliśmy koszty stałe, co doprowadziło do osiągnięcia dodatniego wyniku EBITDA w marcu. – komentuje Kornel Szwaja, prezes zarządu Skinwallet.