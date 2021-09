Sklep internetowy ccc.eu debiutuje w Chorwacji i Grecji

W Chorwacji Grupa CCC jest obecna od 2013 roku poprzez sieć stacjonarną marki CCC. Z sukcesem działa tam również eobuwie.pl (ecipele.hr) oraz MODIVO (modivo.hr). Uzupełnieniem obecności omnichannel w tym kraju jest więc uruchomienie sprzedaży online CCC w postaci sklepu internetowego.

– Dzisiaj w Chorwacji działa ponad 30 sklepów stacjonarnych. Teraz tamtejsi klienci będą mogli również zamawiać produkty naszych marek także online. Jestem przekonany, że podobnie, jak się to dzieje w innych krajach, sklep ccc.eu szybko zdobędzie dużą popularność. Z pewnością pomoże w tym silna i rozpoznawalna dzięki sieci stacjonarnej marka CCC – mówi Jakub Jasiński, dyrektor ds. rozwoju Omnichannel w Grupie CCC.

Z kolei w Grecji Grupa CCC prowadzi działalność od 2017 r. Dotychczas tamtejsi klienci mogli korzystać z oferty platform eobuwie.pl (epapoutsia.gr) oraz MODIVO (modivo.gr). Od teraz obuwie oraz akcesoria mogą oni zakupić również na ccc.eu/gr oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej CCC.

– Chorwacja i Grecja to dla nas ważne rynki z bardzo dużym potencjałem rozwoju w segmencie e-commerce. Znamy preferencje mieszkańców regionu, na które duży wpływ ma ciepły klimat, dlatego nasza oferta jest precyzyjnie skrojona pod ich konkretne oczekiwania i potrzeby – mówi Jakub Jasiński.

Klienci w obu krajach zyskali dostęp do atrakcyjnej oferty od ok. 50 brandów, w szczególności flagowych marek własnych Grupy CCC – Lasocki, Gino Rossi, Jenny Fairy, Sprandi oraz DeeZee.

– Nie zwalniamy kroku na drodze międzynarodowej ekspansji i rozwoju e-commerce. Zgodnie z naszymi ambitnymi planami, platforma ccc.eu oraz nasza aplikacja wchodzą na kolejne rynki. Tylko w tym roku sklep internetowy CCC zadebiutował na Ukrainie, w Słowenii, Bułgarii, a w ostatnich tygodniach również w Rosji – dodaje Jakub Jasiński.