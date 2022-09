Sklep PGG: Jaka oferta dla branży spożywczej?

Spółki Skarbu Państwa – producenci węgla posiadają oferty dedykowane odbiorcom z sektora rolno-spożywczego.

PGG z ofertą dla sektora rolno-spożywczego

- Sprzedaż realizowana jest bezpośrednio od producenta na rzecz podmiotów zużywających węgiel w ramach prowadzonej działalności, bez udziału pośredników i ich marż handlowych. Spółki produkujące węgiel na bieżąco realizują dostawy do klientów, którzy w latach poprzednich podpisali wieloletnie umowy na zakup surowca. Natomiast pozostali odbiorcy są obsługiwani na warunkach bieżących, w ramach ofert kierowanych do poszczególnych segmentów rynku.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację związaną z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wynikającymi z niej problemami w zaopatrzeniu w węgiel oraz mając na uwadze względy społeczne i konieczność priorytetowych dostaw węgla do podmiotów prowadzących działalność obejmującą zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców, np. spółka Polska Grupa Górnicza S.A. przygotowała dla odbiorców sektora rolno-spożywczego na 2022 r. dodatkową ofertę sprzedaży miałów energetycznych z kopalń należących do spółki - tłumaczy Piotr Pyzik

podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

PGG: Ponad 1600 sesji sprzedażowych dedykowanych dla odbiorców segmentu rolno-spożywczego



- W celu zapewnienia najwyższych standardów transparentności oraz zasad konkurencji, sprzedaż węgla w tym segmencie rynku realizowana jest w trybie uproszczonej procedury przetargowej poprzez portal aukcyjny PGG S.A., na tych samych zasadach dla wszystkich uczestników rynku. Należy dodać, że czas trwania sprzedaży aukcyjnej przewidziany jest do wyczerpania wolumenu przewidzianego dla tej oferty. Ceny sprzedaży w ramach oferty dla segmentu rolno-spożywczego są znacząco niższe od bieżących cen węgla importowanego do Polski. W okresie od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. PGG S.A. przeprowadziła ponad 1600 sesji sprzedażowych dedykowanych dla odbiorców segmentu rolno-spożywczego. Łączny wolumen wystawiony do sprzedaży wyniósł już ponad 100 tys. ton - ujawnia

Piotr Pyzik.