Sklepy Groszek w sieci Pocztex PUNKT – już ponad 2500 punktów Grupy Eurocash

Rozwój współpracy z kluczowymi partnerami sektora eCommerce to jedno z głównych działań podejmowanych przez Pocztę Polską w obszarze biznesowym, którego celem jest wzrost udziału Spółki w perspektywicznym rynku przesyłek paczkowych i kurierskich.

Dzięki współpracy z Grupą Eurocash Poczta Polska zapewnia możliwość odbioru paczek w sieciach sklepów: ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum. Od września br. klienci Pocztexu mogą także skorzystać z popularnych sklepów Groszek, a od października ze sklepów Arhelan. To dobra wiadomość szczególnie dla mieszkańców mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich. Sklepy Groszek są ogólnopolską siecią samoobsługowych sklepów spożywczych, funkcjonującą na rynku od 2000 roku. Są to lokalizacje o zróżnicowanej wielkości, od 50 m2 do nawet ok. 1200 m2. Natomiast z oferty sklepów Arhelan klienci skorzystać mogą w 70 miejscowościach, głównie w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz lubelskim. Sklepy dopasowane są do potrzeb i oczekiwań klientów, oferując szeroki wybór asortymentu w sektorze spożywczym, alkoholowym, przemysłowym oraz chemii gospodarczej, a także dodatkowe usługi, takie jak: doładowania telefonów, pobieranie gotówki czy odbieranie przesyłek.

Warto zaznaczyć, że w ciągu zaledwie roku liczba uruchomionych punktów odbioru przesyłek Pocztex PUNKT w sklepach zrzeszonych w Grupie Eurocash podwoiła się – aktualnie klienci mogą skorzystać z ponad 2500 lokalizacji.