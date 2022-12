Sklepy na platformie Shopera miały rekordowe wyniki w Black Weekend 2022

Najlepiej sprzedającymi się produktami były ubrania, kosmetyki i wyposażenie domu. Te same kategorie produktowe cieszyły się największą popularnością także w 2021 roku.

Dniem o najwyższej dynamice wzrostu była niedziela. Wartość sprzedaży wyniosła wtedy ponad 22% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.

– Preferencje kupujących ulegają szybkim zmianom. Kupują w bardziej przemyślany sposób, oczekują od sprzedających dłuższych promocji i więcej czasu na podjęcie decyzji. Szukają najlepszych okazji niemal wszędzie: w sklepach, porównywarkach cenowych czy na platformach handlowych. Rola dni łączących Black Friday i Cyber Monday będzie rosła – tłumaczy Paweł Rybak, członek zarządu ds. handlowych Shopera.

Wyzwaniem światowego rynku e-commerce

Z badania Shopera wynika, że prawie 72% właścicieli sklepów internetowych przygotowało specjalne oferty na cały Black Week. Wyjątkowe promocje cenowe, zestawy produktowe czy zniżki na kolejne zamówienia zachęcały konsumentów do zakupów. Sprzedawcy pozyskiwali też z sukcesem nowych klientów.

Tegoroczny wzrost wartości sprzedaży podczas Black Friday i Cyber Monday był wyzwaniem dla polskiego i światowego rynku e-commerce. Powodem były niekorzystne warunki gospodarcze oraz wysoka baza osiągnięta w poprzednich pandemicznych latach.

– Sprzedawcy reprezentujący małe i średnie firmy kolejny raz udowodnili, że najlepiej rozpoznają oczekiwania kupujących i są w stanie szybko się do nich dostosować. Wojna w Ukrainie, wysoka inflacja i niepewność w gospodarce były dla nich dodatkowym bodźcem do rozwoju – ocenia Paweł Rybak.

