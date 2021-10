Sklepy sprzedające na  platformie Shoper zwiększyły sprzedaż do ponad 5 mld zł

Shoper, firma z segmentu rozwiązań dla ecommerce oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service), opublikował wstępne szacunkowe wyniki finansowe. Przychody narastająco po 3 kwartałach wyniosły 53,4 mln zł, rosnąc o 65% r/r i przewyższając o 6,4 mln zł wynik uzyskany w całym 2020 roku.

EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 22,8 mln zł, co oznacza wzrost o 39% r/r. Wartość GMV sklepów bezpośrednich na platformie Shoper zwiększyła się z 2,8 mld zł do 4,2 mld zł, notując dynamikę na poziomie 50%. Za 12 ostatnich miesięcy zakończonych we wrześniu 2021 r., wyniosła już 5,4 mld zł, rosnąc o 56% r/r.

Shoper prowadzi szereg projektów związanych z rozszerzeniem oferty ecommerce dla małych i średnich firm. W pierwszej połowie roku dokonała inwestycji w platformę do sprzedaży wielokanałowej (omnichannel) ErpBox, umożliwiającej m.in. sprzedaż przez polskie i zagraniczne platformy handlowe oraz integracje z systemami księgowymi i ERP. Użytkownicy platformy Shoper zyskali też dostęp do nowego systemu inteligentnych rekomendacji i usług finansowych (kup teraz, zapłać później).

W III kwartale Shoper dokonał akwizycji Shoplo, trzeciego gracza pod względem liczby obsługiwanych sklepów na rynku w modelu SaaS. W wyniku przejęcia, około 4 700 sklepów zostanie przeniesionych na platformę Shoper, a możliwość skorzystania z nowych usług, pozwoli im dynamicznie zwiększać swoją sprzedaż.

- W ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy budowę kolejnych obszarów biznesowych – oferując nowe usługi w chmurze (Commerce Cloud) oraz finansowanie sprzedaży (Financial Services). Dziesiątki nowych usług, realizowanych we współpracy z liderami rynku, wesprą rozwój użytkowników platformy Shoper w zakresie optymalizacji procesów operacyjnych oraz zapewnienia finansowania do dalszego rozwoju biznesu – dodaje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.