Sklepy tracą cenne okazje do sprzedaży. M-commerce w Polsce do poprawy

M-commerce to już znacząca część cyfrowego handlu. W 2011 roku smartfony odpowiadały za 6% globalnego ruchu w sieci. W 2022 roku ich udział urósł do ponad 55%. Prowadzi to do wniosku, iż w dzisiejszych czasach więcej osób posiada urządzenia mobilne niż komputery stacjonarne.

Zmiany globalne widać również w danych Google. Kilka lat temu analitycy firmy zauważyli, że smartfony wyprzedzają desktop w e-commerce. W 2021 roku było dwa razy więcej zapytań ze smartfonów niż z desktopów – wskazuje raport Google Polska i e-point.

Z najnowszych danych firmy Google wynika, że w 2022 roku polscy internauci korzystali z wyszukiwarki Google 2,5 razy częściej na smartfonach niż na tradycyjnych komputerach. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze ruchu na witrynach e-commerce, gdzie w niektórych branżach udział mobilnych internautów sięga aż 80%.

Rośnie znacznie m-commerce w handlu online

Właściciele firm i managerzy e-commerce dobrze wiedzą, jak trudno jest pozyskać klienta. Wkładają wiele wysiłku w zarządzanie płatnym ruchem czy kampaniami reklamowymi. Nieustannie zachęcają użytkownika do odwiedzenia serwisu licząc, że proces ten zwiększy konwersję. Tymczasem często zdarza się, że powolny serwis mobilny, w dodatku o kiepsko zaprojektowanym interfejsie podczas przeglądania na małym ekranie telefonu, potrafi skutecznie zniechęcić do zakupów – diagnozuje raport Google Polska i e-point.

M-commerce ma olbrzymie znaczenie w całym portfolio działań firm w obszarze e-commerce (fot. mat. pras.)

- Liczne raporty potwierdzają, że m-commerce ma olbrzymie znaczenie w całym portfolio działań firm w obszarze e-commerce. Dlatego wyniki badania, którego celem jest poznanie przestrzeni do poprawy polskiego m-commerce, to duża wartość dla przedsiębiorców, którzy chcą odpowiednio skalować swój biznes - mówi Piotr Różycki z e-point.

- Z naszej perspektywy duże znaczenie mają kwestie techniczne, które usprawniają działanie wersji mobilnej sklepów i tworzą odpowiedni poziom doświadczenia użytkownika, pod kątem szybkości działania sklepu. Warto zwrócić szczególną uwagę zarówno na aspekt projektowania serwisów, jak i wyboru odpowiednich technologii, w przypadku gdy zauważalny jest spadek liczby klientów w tym kanale - radzi Piotr Różycki.

Jak dodaje, konkurencja na tym rynku rośnie z kwartału na kwartał i tylko najlepiej przygotowani będą mogli mówić o sukcesie.