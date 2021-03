Sklepy z gadżetami dekoracyjnymi dołączają do aplikacji Too Good To Go

Flying Tiger Copenhagen w gronie partnerów Too Good To Go, fot. materiały prasowe

Duńska sieć Flying Tiger Copenhagen znalazła się w gronie partnerów Too Good To Go. Firma zdecydowała się włączyć do projektu niemarnowania żywności wszystkie pięćdziesiąt sklepów w całej Polsce. W aplikacji można znaleźć „paczki – niespodzianki” z oryginalnymi skandynawskimi smakołykami i innymi produktami spożywczymi.

Partnerstwo z Too Good To Go to kolejny krok firmy w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska. W Too Good To Go będą czekać paczki nie tylko z krótką datą przydatności, ale również produkty, których terminowa sprzedaż może być utrudniona przez nadwyżki czy sezonowość.

– W naszej firmie mocno skupiamy się na świadomym wdrożeniu działań przyjaznych środowisku. Nasza eko przygoda zaczyna się już w głowach designerów, którzy od początku dbają, o to, aby produkty Flying Tiger Copenhagen były odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata, ale również zgodne ze zmieniającym się DNA marki. Poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla planety, sprowadza się do coraz szerszej oferty w duchu less-waste. Stawiamy na produkty wykonane z drewna, szkła, stali nierdzewnej czy materiałów z recyklingu. To początek niezwykle ważnej drogi, w którą zapraszamy naszych fanów. Teraz przyszedł czas na połączenie sił z Too Good To Go! – mówi Igor Kostenyuk, Country Manager Flying Tiger Copenhagen.

Przeczytaj także: Sieć Flying Tiger nawiązała współpracę z MishiPay

– Too Good To Go rośnie w siłę i oferuje w aplikacji coraz ciekawszy asortyment. Po wielkich sieciach sprzedaży detalicznej, kawiarniach, stacjach paliw przyszedł czas na nieoczywistego partnera. Mowa o sklepach, w których nie brak ładnych i użytecznych rzeczy. Flying Tiger Copenhagen to coś więcej. Mało kto wie, że na półkach znajduje się również wiele produktów spożywczych, które czekają, by je uratować. Przyprawy z całego świata, przekąski, snacki czy napoje, które idealnie sprawdzą się w drodze do pracy czy na krótkiej wycieczce. Jesteśmy podekscytowani, że w gronie naszych partnerów będzie tak ciekawy brand – mówi Anna Kurnatowska, Country Manager Too Good To Go.