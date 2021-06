Śląsk ważny dla InPostu

Rejon Śląska jest dla InPost bardzo ważnym obszarem na mapie Polski - mówi Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost, fot. mat. pras.

- Rejon Śląska jest dla InPost bardzo ważnym obszarem na mapie Polski - podkreśla Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost.

Jak zaznacza, oprócz koncentracji przemysłu, usług, transportu i handlu, atutem województwa śląskiego jest liczba mieszkańców, która wynosi ponad 4,5 mln – to drugi, po województwie mazowieckim, wynik w Polsce.

- Dodając do tego zróżnicowaną charakterystykę urbanizacji konurbacji śląskiej, infrastrukturę drogową, a także fakt, że to jeden z największych rynków magazynowych, inwestycje w tym regionie są dużym wyzwaniem. Sukces i zadowolenie naszych klientów mogą zagwarantować trafnie podjęte decyzje o wyborze miejsc, w które inwestujemy - podsumowuje.

Więcej o potencjale Śląska i inwestycjach magazynowych będziemy rozmawiać już 10 czerwca podczas Property Forum Śląsk Online.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA PROPERTY FORUM ŚLĄSK