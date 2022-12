Śliwowica to bimber czy wódka? Janusz Palikot zna odpowiedź

Alkoholowy biznes Janusza Palikota poszerza portfolio o śliwowicę.

Śliwowica to wysokoprocentowy napój alkoholowy produkowany ze specjalnie dobranych śliwek węgierek. W Polsce jest produkowana bez zezwolenia głównie na południu w okolicy Łącka (śliwowica łącka).

Janusz Palikot sprzedaje śliwowicę i mówi: Lechaim!

- Polska, robiona z węgierek – Śliwowica Koszerna, historyczna, złota.

Leżakuje na dębowych wiórach, które pogłębiają jej intensywnie owocowy smak i aromat. Żadnych ustępstw – produkowana z zachowaniem standardu koszerności, tylko z certyfikowanych surowców i tylko według zatwierdzonej technologii. Sama esencja śliwek, płynna tradycja polskich ziem. Lechaim, przyjacielu! - zachwala Browar Tenczynek na swoich stronach.

Koszerna śliwowica od Palikota. Cena? 119,99 zł

Pojemność to 0,5l a zawartość alkoholu: 40%. Trunek kosztuje 119,99 zł. Informacja pokazuje, że w magazynie jest tylko 106 butelek. Trunek na razie nie trafia do szerokiej sprzedaży. Zapewne potencjał jest dopiero testowany.

Przypomnijmy, że Janusz Palikot, prezes Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA, Tenczyńska Okovita SA, właściciel Browaru Tenczynek był gościem XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie. Co mówił o swoim biznesie? Opowiadał m.in. o wpływie akcyzy.

Problemy z dostępem do szkła w branży alkoholowej

- Zrealizowałem 40 proc. zamówień w tym roku w stosunku do tego, co mogłem sprzedać. W tym sensie jest to rok tragiczny można powiedzieć. Oczywiście sprzedaliśmy więcej w poprzednim roku, ale to nie zmienia faktu, że ten rok nam przeleciał w części dlatego, że nie mieliśmy odpowiedniego dostępu szczególnie do szkła - mówił Janusz Palikot.

- Podwyżka akcyzy siłą rzeczy netto bardziej dotyczy producentów mocnych alkoholi. My jednak produkujemy produkty premium czy superpremium, w związku z tym udział akcyzy jest niższy niż większości całego rynku, więc to miało trochę mniejsze znaczenie. Nałożenie się wzrostu cen energii, cen materiałów, szczególnie szkła, kartonów, etykiet, mieliśmy kryzys wywołany przez Rosjan na terenie Ukrainy, jeszcze konsekwencje 3-letnie Covidu w Chinach dla gospodarki ogólnoświatowej, połączonego z polityką akcyzową rządu, to stworzyło geometryczny skok i niepokoju, i wzrostu cen, i różnych deficytów - mówił Janusz Palikot .