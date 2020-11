Slowglow.pl – nowy concept store z polskimi produktami do pielęgnacji

Na slowglow.pl dostępne są kosmetyki, suplementy oraz produkty do domu od takich marek, jak: ala natural beauty, Oio, Veoli, Yope, Mokosh, Hagi, Zojo czy Bogna Skin.

Slowglow.pl powstało w lipcu 2020 roku. Na ofertę concept store’u składają się wyselekcjonowane produkty od ok. 40 marek tworzących w polskich manufakturach. Znajdują się tu m.in. emulsje, kremy, szampony i odżywki do włosów, a także herbaty ziołowe czy naturalne świece sojowe.

Wiele produktów dostępnych na slowglow.pl tworzonych jest zgodnie z filozofią zero waste. Są one oferowane w opakowaniach już przetworzonych lub nadających się do całkowitego recyklingu. Szeroką gamę stanowią także kosmetyki wegańskie, które nie uznają składników pochodzenia zwierzęcego. Jest też kategoria „certyfikowane”, stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Przeczytaj także: Biznes Radosława Majdana traci przez pandemię

Nowy concept store oferuje także profesjonalne doradztwo. Wszystkie kategorie produktów (m.in. do włosów, ciała czy twarzy), podzielone są na dodatkowe podkategorie (np. wąsy/broda, skóra trądzikowa/dojrzała).