SmartVerum widzi potencjał dla polskiej sztuki w świecie NFT

Non Fungible Token (NFT) to cyfrowy certyfikat własności, oparty o bezpieczną i zdecentralizowaną technologię blockchain. Szerokim echem odbiła się historia Mike’a Winkelmanna (pseudonim Beeple), który rok temu dzięki NFT sprzedał za 69 mln dol. kolaż, nad którym pracował 13 lat. To trzecie najdroższe dzieło żyjącego artysty.

Założyciel SmartVerum Bartosz Bilicki, wskazuje, że na Mintiq dzięki konsultacjom z galeriami, muzeami i historykami sztuki, pojawią się wyłącznie zweryfikowane dzieła. Zakupu można będzie dokonać zarówno poprzez tradycyjne formy płatności jak i w kryptowalutach.

W początkowej fazie Mintiq udostępni podgląd dzieł sztuki, a gdy zbierze się odpowiednia liczba użytkowników, wystartują internetowe aukcje z możliwością nabycia NFT. W kolejnych miesiącach firma uruchomi usługę Art as a Service, dzięki której artysta może udostępnić swoje dzieła na całym świecie, pobierając za to niewielki abonament, który dla widza będzie tańszy niż bilet do renomowanej galerii.

Kolejny filar SmartVerum to Artverse, czyli metaverse poświęcony sztuce, napędzany elementami grywalizacji. Już teraz z takiego rozwiązania skorzystała galeria Arsenał z Poznania, umożliwiając swoim gościom spacer po wirtualnej wystawie. Jej oficjalne otwarcie planowane jest na przełom czerwca i lipca. Ostatnim elementem układanki SmartVerum jest tzw. Square, czyli bezramkowe ekrany cyfrowe do wyświetlania dzieł sztuki w formacie NFT. Takie ekrany o wymiarze 50x50 cm będzie można łączyć w moduły i ozdabiać wnętrza, osiągając nawet bardziej kreatywne efekty niż w przypadku tradycyjnych obrazów.