Social shopping - czym to się je?

Chiny kolebką social shoppingu

Obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem live commerce są Chiny, które na przestrzeni 5 lat zanotowały rosnący udział tego modelu sprzedaży w rynku e-commerce. Według prognoz na 2023 r., będzie on stanowił ponad 24 proc. wartości całej sprzedaży online w tym kraju.

Z kolei w Polsce, idea zakupów podczas transmisji online zaczęła zyskiwać na popularności w czasie lockdownu, dając wówczas możliwość bezpośredniego kontaktu pomiędzy klientem a sprzedawcą. Choć u nas to jednak w dalszym ciągu dopiero wschodzący trend, to jak pokazują analizy rynkowe, prawie 60 proc. polskich internautów uczestniczyło w zakupowym live streamingu, a co czwarty z nich zdecydował się na zakup. Ci ostatni wybierali odzież, obuwie oraz wszelkie akcesoria zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Zakupy z emocjami

- Zakupy podczas transmisji na żywo zapewniają konsumentom szereg korzyści, w tym przede wszystkim szybkość i wygodę zakupów oraz po prostu rozrywkę i emocje. Z perspektywy sprzedawców to bardzo skuteczny sposób na budowanie świadomości własnej marki i zachęcanie odbiorców do wypróbowania różnego rodzaju produktów. Media społecznościowe ułatwiają komunikację skierowaną do nowych klientów, kupujących pod wpływem impulsu. Ponadto, dobrze zorganizowany handel na żywo zwiększa atrakcyjność i odrębność marki – mówi Mateusz Wachowski, Key Account Manager w Tpay.

Czy social shopping ma szansę podbić polski e-commerce?

W Polsce poza zakupami za pośrednictwem transmisji live, na sile przybiera także trend social commerce, który polega na zamówieniu produktów poprzez media społecznościowe. Korzystanie z innych (niż za pośrednictwem live commerce) sposobów zakupów poprzez social media deklaruje 40 proc. internautów. Najczęściej są to grupy (np. na Facebooku) oraz wejście w link przekierowujący do platformy sprzedażowej, a także posty sponsorowane. Blisko połowa (48 proc.) e-konsumentów kupuje poprzez kontakt ze sprzedawcą na Messengerze czy mailowo. Tymczasem globalnie – jak podają dane rynkowe – wartość sprzedaży w handlu społecznościowym może pod koniec tego roku osiągnąć 958 mld dolarów, a do 2026 r. wzrosnąć aż do 2,9 biliona dolarów.

Social payments - odpowiedź na nową formę zakupów

Wzrost zainteresowania zakupami w serwisach społecznościowych jest kołem napędowym dla rozwiązań technologicznych, które te zakupy usprawniają. Na polskim rynku już wykiełkowała idea tzw. social payments, czyli rozliczenia płatności w social mediach. Pierwszym operatorem płatności, który wdrożył możliwość realizacji transakcji w komunikatorze jest Tpay. We współpracy z KODA Bots operator opracował i wdrożył pierwsze w Polsce rozwiązanie chatbotowe umożliwiające dokonywanie bezpiecznych płatności BLIKIEM w komunikatorach społecznościowych. Sklepem, który oferuje tę formę zakupów, jest Kubota.

- Informacje o kupującym pobierane bezpośrednio z platformy społecznościowej są wolne od literówek, czyli mniej jest błędów w zamówieniach. Doskonałym przykładem jest również rozwiązanie chat payments i włączenie szybkich płatności online do komunikatorów, a także wyszukiwanie paczkomatów na podstawie kodu pocztowego. Główną korzyścią dla kupujących jest w tym przypadku możliwość dokonania zakupu w dowolnej chwili bez konieczności przychodzenia do sklepu online marki, a dla sprzedającego – otwarcie kolejnego, dużego kanału sprzedaży w e-commerce – dodaje Mateusz Wachowski.

Z myślą o live commerce powstają specjalne aplikacje. W USA wprowadzono Pinterest TV - możliwość prowadzenia transmisji na żywo, które można ponownie odtwarzać i komentować. Z kolei gigant YouTube planuje implementację narzędzi, które pozwolą zwiększyć sprzedaż. Jednym z nich jest dostępność podczas transmisji live wbudowanego przycisku “wyświetl produkty”, a tzw. przekierowania na żywo umożliwią twórcom rozpoczęcie transmisji zakupowej w swoim kanale oraz przekierowanie odbiorców na kanał marki.