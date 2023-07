Sodexo Polska partnerem Too Good To Go 

Marnowanie żywności pozostaje w naszym kraju realnym problemem, gdyż rocznie wyrzucamy ok. 5 mln ton jedzenia. Inicjatywy jak Too Good To Go, czyli platforma umożliwiająca użytkownikom zakup specjalnych paczek produktów spożywczych pochodzących od partnerów programu, to szansa na ograniczenie tego negatywnego trendu. Z aplikacji na chwilę obecną korzysta w Polsce już blisko 3 mln osób, a od czerwca br. do grona jej partnerów dołączyła firma Sodexo Polska.

Dzięki tej współpracy, użytkownicy Too Good To Go mają możliwość zamawiania paczek na początek z restauracji Sodexo w Gdańsku, a docelowo z 40 restauracji pracowniczych, prowadzonych przez Sodexo w całej Polsce. Idea programu pozostaje spójna z podejściem Sodexo do kwestii odpowiedzialnego zaopatrywania się i zrównoważonej produkcji.

– Sodexo globalnie, jak i lokalnie w Polsce od lat koncentruje się na walce z marnowaniem żywności. Na bieżąco analizujemy dane na temat używanych przez nas produktów, szkolimy zespoły, szefów kuchni i pracowników, w zakresie zrównoważonych praktyk – informuje Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska. – Współpraca z Too Good To Go to kolejny krok w stronę zrównoważonego żywienia. Ten system w wyjątkowo atrakcyjny sposób adresuje kwestię nadwyżek i redystrybucji żywności – dodaje.

Inicjatywa Sodexo WasteWatch

Przykładem sposobu na walkę z marnowaniem żywności w skali globalnej jest w Sodexo inicjatywa WasteWatch, polegająca na wnikliwych pomiarach nadprogramowej żywności, co pozwala na optymalizowanie strategii zakupowych, opracowywanie nowych, ulepszonych receptur i usprawnianie pracy kucharzy i szefów kuchni.

Ponadto, w ramach strategicznych zobowiązań określanych przez Sodexo jako Plan Lepsze Jutro 2025 (Better Tomorrow Plan 2025), firma stawia na promowanie zrównoważonego korzystania z zasobów i deklaruje 50-procentową redukcję odpadów żywieniowych do 2025 r.

Sodexo prowadzi restauracje pracownicze w całym kraju, na rzecz klientów z wielu branż (m.in.: przemysłowej, FMCG, farmaceutycznej, technologicznej). W restauracjach Sodexo konsumenci mają dostęp do różnorodnych potraw, dopasowanych do konkretnych potrzeb i oczekiwań w danym obiekcie klienta. Dużą część menu stanowią potrawy na bazie roślinnej, a sam proces produkcji odbywa się w zgodzie z globalną polityką zrównoważonego rozwoju.

Założona w 1966 roku w Marsylii przez Pierre'a Bellona, firma Sodexo działa w 53 krajach świata. 422 tys. pracowników Sodexo każdego dnia obsługuje 100 mln konsumentów. W Polsce działa od 30 lat. Usługi Integrated Facility Management (IFM) świadczy w ponad 200 obiektach. Prowadzi 40 restauracji pracowniczych.