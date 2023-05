Solar wygrał, bo wcześnie postawił na sprzedaż internetową

Ucierpiało na tym wiele firm bardzo. Klasycznym przykładem jest ogłoszone bankructwo wielkiej, dobrej sieci Peek and Cloppenburg. W Polsce na szczęście na razie nie ma jeszcze ewidentnych efektów okresu lock downów – głównie ze względu na bardzo silny wzrost sprzedaży internetowej.

Wygrały te firmy, które miały dobrze zbudowane sklepy internetowe. Jak zwraca uwagę prezes Stanisław Bogacki, Solar należy do tych sieci, które już wcześniej postawiły na sprzedaż internetową.

– Warto zwrócić uwagę na pewną zmianę zachowań klientów, czyli coraz większą koncentrację na niższej cenie. I to jest bardzo wyraźne. Ten trend widać na przykład w dużym wzroście sprzedaży outletowej, gdzie my notujemy wzrosty na poziomie kilkudziesięciu procent w porównaniu do 2019 roku, który był bardzo dobry – mówi serwisowi eNewsroom.pl Stanisław Bogacki, prezes Solar, polskiej marki modowej premium. – Klienci zdecydowanie szukają niższych cen, ale jednocześnie także cały czas bardzo dbają o jakość i dobre wzornictwo - dodaje.

Ekologia i środowisko naturalne

Przytacza niedawno opublikowane wyniki badań konsumenckich Ernst and Young, które potwierdzają poszukiwanie niższej ceny, obniżenie wartości koszyka zakupowego, a czasem wręcz rezygnację z zakupów.

- Także zagadnienie ekologii staje się coraz ważniejsze, szczególnie w młodszym pokoleniu. Zresztą wiemy, że zostały wprowadzone już ustawowo założenia raportowania ESG, czyli dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Duże firmy muszą się do tego przystosować. Rzeczywiście wielu klientów pyta o to, gdzie wyprodukowano daną rzecz czy firma dba o ekologię i środowisko naturalne. Ale finalnie klient ponad dbałość o ekologię i tak przedkłada niższą cenę – komentuje Stanisław Bogacki.

Jak zaznacza, wojna, agresja rosyjska na Ukrainie spowodowały dla części polskiego rynku spore straty. Niektóre duże marki miały naprawdę solidną sprzedaż zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie, która praktycznie zupełnie ustała. Natomiast tendencje modowe mniej więcej przebiegają w ten sam sposób, co w latach poprzednich.