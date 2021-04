Solorz i Brzoska zainwestowali w eobuwie. E-commerce to głęboka zmiana cywilizacyjna

Dołączenie nowych inwestorów do zespołu eobuwie.pl to pierwszy krok na drodze do wzmocnienia korporacyjnego organizacji, fot. mat. pras.

Grupa CCC podpisała umowy regulujące zmiany w akcjonariacie eobuwie.pl. Spółka pozyska dwóch inwestorów mniejszościowych – Cyfrowy Polsat S.A. oraz A&R Investments Limited (z którym powiązany jest Rafał Brzoska), którzy nabędą pakiety po 10 proc. udziałów. Jednocześnie, Grupa zawarła umowę z MKK3, wehikułem inwestycyjnym założyciela spółki, która przewiduje sprzedaż w najbliższych 2 kwartałach na rzecz CCC pakietu 20 proc. akcji eobuwie.pl, pozostawienie w MKK3 pakietu 5 proc. udziałów i kontynuację współpracy w zakresie rozwoju platformy, z perspektywą jej debiutu giełdowego.

Transakcja obejmuje sprzedaż po 10% udziałów spółki każdemu z inwestorów za 500 mln PLN (łącznie 1 mld PLN). Do 450 mln zł z pozyskanego w ten sposób kapitału Grupa przeznaczy na spłatę i refinansowanie zobowiązań. Pozostałą kwotą sfinansuje, na bazie zawartej umowy, 20% akcji eobuwie.pl należących obecnie do MKK3, a także zapewni dodatkowe zabezpieczenie finansowe wymagane w związku z pandemią COVID-19. Grupa CCC pozostaje udziałowcem większościowym spółki.

– Eobuwie.pl to projekt, który nieustannie stawia przed sobą nowe wyzwania i dalekosiężne plany oraz konsekwentnie dąży do ich realizacji. Potwierdzają to chociażby wyniki sprzedażowe Grupy Eobuwie, które w marcu odnotowały trzycyfrową dynamikę wzrostu. Zaangażowanie w spółkę tak doświadczonych inwestorów, wesprze ją w realizacji głównego celu, jakim jest szybki dalszy rozwój i wzmacnianie pozycji europejskiego lidera e-commerce. Poszerzymy także skład zarządu spółki i zapewnimy tym samym wyważone połączenie doświadczenia dotychczasowej i nowej kadry zarządzającej, aby wspomniany cel sprawnie realizować – mówi Dariusz Miłek, przewodniczący rady nadzorczej eobuwie.pl oraz przewodniczący rady nadzorczej CCC SA.

– E-commerce, czy się to komuś podoba czy nie, to przyszłość handlu i nie wpływa na to tylko obecne zamknięcie handlu tradycyjnego związanego z pandemią, ale jest to głęboka zmiana cywilizacyjna. Imponująca w ostatnich miesiącach dynamika wzrostu sprzedaży eobuwie.pl, jest świetnym przykładem wykorzystanej szansy, jaką stwarza ta rynkowa zmiana – powiedział Rafał Brzoska w imieniu A&R Investments Limited.

Wejście umowy w życie zależy od spełnienia warunków formalnych dotyczących odpowiednich zgód bankowych, przy czym pierwsze z nich zostały już udzielone. Grupa planuje spełnić wspomniane wymogi do końca kwietnia br.

Podpisaniu umów z inwestorami towarzyszyło także zawarcie nowej umowy z akcjonariuszem MKK3. Przewiduje ona zastąpienie dotychczas obowiązujących postanowień dotyczących możliwości wykupu przez Grupę CCC pakietu 25% udziałów w 2022 roku, zapisem o szybszym wykupie 20% z nich, tj. do dnia 30 września 2021 roku. MKK3, pozostanie właścicielem 5% akcji eobuwie.pl.