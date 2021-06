Spadła cena przesyłek kurierskich, bo wzrosła popularność automatów paczkowych

W 2020 roku poszybował wolumen przesyłek kurierskich o 44 proc. i wartość rynku kurierskiego, która zwiększyła się o rekordowe 33 proc. Jednocześnie spadła średnia ceny przesyłki kurierskiej, na co wpływ miała popularyzacja automatów paczkowych i znaczący wzrost liczby punktów odbioru. Przekłada się to na spadek kosztów doręczania przesyłek, dzięki korzyściom skali wynikającym z ich doręczania do zbiorczych punktów odbioru. Konsument w pewnym sensie staje się dziś elementem procesu logistycznego.







- Branża usług kurierskich może liczyć na kolejne wzrosty. Zapewne dalszy rozwój czeka również kwestie dotyczące sposobów dostawy i punktów odbioru. Specyfika handlu e-commerce wymusi to, że doręczanie i odbiór przesyłek staną się jeszcze szybsze, wygodniejsze, tańsze - uważa Janusz Konopka, prezes zarządu Speedmail.