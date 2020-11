SPAR i Everli razem w trzech miastach

Zakupy w Spar można zrobć poprzez Everli, fot. mat. pras.

Sieć sklepów SPAR rozpoczęła współpracę z Everli – platformą specjalizującą się w dostawach zakupów do domu. Usługa dostępna jest obecnie w trzech miastach – na terenie Poznania, Rzeszowa i Warszawy. Wkrótce będzie dostępna również dla klientów z kolejnych miejscowości. Oferta sklepu internetowego e-spar jest dokładnie taka sama, jak w placówkach stacjonarnych.

To kolejny kanał dostaw zakupów oferowany przez sieć SPAR – obok dostaw własnych, dostaw przez aplikację Wolt oraz opcji SPAR DRIVE. Natomiast platforma Everli wzbogaca się o kolejne oficjalne partnerstwo, zwiększając przy tym liczbę dostępnych produktów.

– Od początku roku intensywnie rozbudowujemy różnorodne kanały dostaw i bezkontaktowego odbioru zakupów, dlatego proponujemy kolejną opcję dostaw – przy współpracy z platformą Everli. Chcemy rozszerzać tę usługę na kolejne miasta, bo właśnie w miastach nasze zamówienia online rosną najszybciej. Zależy nam, by klienci mogli szybko otrzymać swoje zamówienie ze sklepu – a w Everli to możliwe już w ciągu kilku godzin. Nasi klienci mogą więc wybrać dostawę w różnych opcjach lub osobisty odbiór zakupów w formule SPAR DRIVE – powiedział Dawid Kaszuba, dyrektor e-commerce w sieci SPAR.

Everli to platforma służąca do zakupów spożywczych on-line. Użytkownicy mogą dokonywać internetowych zakupów w sklepach: Kaufland, Carrefour, Auchan, Lidlu, Biedronce, sieci E.Leclerc oraz SPAR. Usługa jest dostępna w 17 miastach Polski (ok. 8 milionów Polaków), wkrótce dołączą kolejne. Everli jako pierwsza firma e-grocery na rynku polskim wprowadziła model subskrypcji, który daje możliwość zoptymalizowania kosztów dostawy przy regularnych zakupach.