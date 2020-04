Spar rusza z usługą Drive. Do końca kwietnia będzie dostępna w 11 placówkach

Wasz Sklep SPAR uruchomił usługę SPAR Drive w sklepach SPAR oraz Piotr i Paweł w Częstochowie, Rzeszowie, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Zamówienia złożone przez Internet można na odbierać na parkingu sklepu. Usługa zostanie wdrożona łącznie w 11 miastach w Polsce do końca kwietnia. Sieć SPAR zakłada uruchomienie usług w kolejnych 12 placówkach w maju, w tym w 6 nowych miastach – jeśli formuła się przyjmie.

„W obecnej sytuacji kluczowe jest sprostanie rosnącemu zainteresowaniu klientów zakupami przez Internet – a także prowadzenie działań, które zmniejszą kolejki w sklepach stacjonarnych – dla bezpieczeństwa klientów i pracowników – powiedział Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep SPAR.

Od 7 kwietnia 2020 roku do odwołania w wybranych placówkach SPAR oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł dostępne będą specjalne ulotki z listą zakupową. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona płatności.

Dla bezpieczeństwa klienta w sklepach SPAR partnerom zarekomendowano ograniczenie ekspozycji produktów na wagę – w sklepach owoce i warzywa będą dostępne we wcześniej przygotowanych opakowaniach i zachęca się klientów do wyboru pakowanych artykułów spożywczych.