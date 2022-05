Specjaliści od logistyki i zarządzania danymi w Omnipack

Omnipack, specjalizujący się w logistyce dla e-commerce, powiększa zespół o cztery nowe osoby w toku ekspansji międzynarodowej. Do zespołu dołączają specjaliści: Marcin Borzoł - Head of Data, Karina Klimczak – Head of Delivery, Jakub Bączykowski - VP Sales, Michał Gębala - Head of Partnerships. Omnipack świadczy usługi dla światowych e-sklepów takich jak Wish, Westwing, czy Australian Bodycare.