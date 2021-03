Spedcont uruchomił własny pociąg na Nowym Jedwabnym Szlaku

SPEDCONT, spółka wchodząca w skład Grupy PEKAES, rozwija współpracę w zakresie transportu drobnicy kolejowej na trasie Chiny-Europa-Chiny. Operator poinformował o uruchomieniu własnego pociągu na Nowym Jedwabnym Szlaku. Towary dotarły do granicy w Małaszewiczach, skąd zostały przetransportowane do magazynu klienta w zachodniej Polsce.

Pod koniec lutego SPEDCONT zainicjował własny projekt spedycyjny i uruchomił pierwszy pociąg operatorski na Nowym Jedwabnym Szlaku. Towary klienta w ponad 40 kontenerach wyruszyły

22 lutego z Chengdu i 8 marca dotarły do przejścia granicznego w Małaszewiczach, a następnie zostały załadowane na samochody i dostarczone do magazynu Klienta.

– Jest to pierwszy cały pociąg (tzw. block train) zorganizowany przez SPEDCONT. Wcześniej wysyłaliśmy grupy kontenerów liczące od 15 do 30 sztuk. Zlecenie obejmowało kompleksową usługę logistyczną, w tym organizację transportu, odbiór towaru z fabryk w kilku lokalizacjach

w Chinach, procedury celne, odprawę importową, dostawę drogową na rozładunek do odbiorcy. To kolejny krok, który umacnia naszą pozycję jako operatora intermodalnego na Nowym Jedwabnym Szlaku. – stwierdza Marcin Dobruchowski, prezes SPEDCONT.

Operator rozbudowuje terminal SPEDCONT w Łodzi oraz rozwija współpracę w zakresie usług celnych i transportu drobnicowego kolejowego we współpracy z kontrahentami z Europy i Azji.

– Obecnie każdego dnia konsola z Chin jest rozładowywana w naszym terminalu w Łodzi. Naszym dążeniem jest stałe poszerzanie zakresu usług i dbałość o jakość obsługi klientów. Mamy aspirację, aby terminal SPEDCONT pełnił funkcję centrum logistyki kontenerowej na szlaku transportu ładunków pomiędzy Polską a Chinami – dodaje Marcin Dobruchowski.

SPEDCONT zapowiada dalsze inwestycje, m.in. w zakresie rozbudowy łódzkiego terminalu. Ponadto, spółka rozszerzyła swoją ofertę usług magazynowych o formowanie i rozformowywanie kontenerów w magazynie, obejmującą także specjalizację w towarach „ciężkich” do 12t.