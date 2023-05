Społem wchodzi w q-commerce

Stuart cyfryzuje dostawy od sieci Społem

Marka Społem obecna jest na polskim rynku od ponad stu pięćdziesięciu pięciu lat i jest doskonale znana wielu pokoleniom. Klienci firmy od dłuższego czasu byli zainteresowani korzystaniem z opcji zakupów z dostawą do domu. Uruchomienie nowego kanału z pomocą platformy logistycznej Stuart, okazało się sukcesem. Społem w Szczecinie dociera do nowego pokolenia konsumentów, wzmacniając relację z dotychczasowymi klientami marki. Firma regularnie odnotowuje wzrost sprzedaży w nowym kanale.



– Zależało nam na pozyskaniu nowych klientów, otwartych na korzystanie z nowoczesnego kanału zakupów, a także zaproponowaniu alternatywy stałym klientom. Dotychczas oferowaliśmy zamówienie zakupów z odbiorem osobistym, ale wszystko zmieniło się kilka miesięcy temu, gdy zaczęliśmy współpracę ze Stuart. Do tej pory zrealizowaliśmy razem prawie 2 tysiące zamówień pod drzwi odbiorcy, zwiększając wartość koszyka zakupowego o 10 proc. w stosunku do zamówień z odbiorem osobistym – mówi Mariusz Rewkowski, główny analityk ds. handlu firmy Społem.

Dzięki uruchomieniu nowego kanału sieć może dziś lepiej rozpoznawać potrzeby klienta. Jak wynika z analiz firmy, odbiorcy najchętniej sięgają w dostawie po świeże produkty spożywcze, takie jak mięso i wędliny, owoce i warzywa. Do tego chętnie wybierane są również napoje i drobne artykuły przemysłowe. Zakupy najczęściej dokonywane są rano w godzinach 10:00-12:00 oraz po południu między 17:00 a 19:00. W przyszłości sieć Społem w Szczecinie chciałaby rozwinąć pakiet produktów w dostawie o lody i mrożonki.

Stuart i bezemisyjna logistyka

– Szybkie, cyfrowo zarządzane dostawy od Stuart to wygoda dla mieszkańców Szczecina i innych dużych polskich miast, w których jesteśmy obecni. Dzięki naszej platformie zakupy są dostarczane „tu i teraz”, co jest nie tylko zgodne z oczekiwaniami wielu konsumentów, ale też realnie odciąża ich w codziennych obowiązkach, o każdej porze dnia – wskazuje Agnieszka Majewska, General Manager w firmie Stuart.



Celem Stuart jest sprostanie wyzwaniom związanym z logistyką ostatniej mili. Firma skupia się na innowacyjnym podejściu do bezemisyjnej logistyki, rozszerzając udział środków transportu przyjaznych dla środowiska. Obecnie aż 60% floty Stuart składa się z ekologicznych pojazdów, takich jak rowery e-cargo, hulajnogi czy e-skutery. Oszczędność czasu i zasobów przynosi także wykorzystanie algorytmów do wyznaczania tras dostaw, dzięki czemu firma optymalizuje cały proces logistyczny.