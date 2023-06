Spotify musi zapłacić milionową grzywnę za łamanie przepisów RODO

Zgodnie z oświadczeniem prasowym Noyb, w Austrii kilka skarg zostało złożonych na Spotify na początku 2019 roku. Skargi te dotyczyły naruszenia prawa do informacji. Zgodnie z zasadami RODO, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać informacji dotyczących przechowywania i wykorzystywania jej danych osobowych. Spotify nie odpowiednio zareagowało na te żądania, udostępniając jedynie niepełne zbiory danych.



Spotify musi zapłacić 5 mln euro kary

Faktem jest, że droga od 2019 roku do teraz była długa, a częściowo wynikała z konieczności pokonania objazdu przez Szwecję w przypadku skargi na Spotify. Z uwagi na to, że Spotify ma swoją siedzibę w Szwecji, odpowiedzialność w tej sprawie spoczywała na Szwedzkim Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (IMY). Niestety, ta instytucja nie wykazała zbytniej pośpiechu. Przez ponad cztery lata nie wydano żadnej decyzji w sprawie skargi dotyczącej serwisu streamingowego. W rezultacie, w 2022 roku Noyb zdecydował się pozwać IMY za bezczynność w Szwecji. Ostatecznie sąd zdecydował na korzyść oskarżyciela, a IMY nałożył na Spotify karę w wysokości 58 milionów koron szwedzkich (ok. 5 milionów euro).