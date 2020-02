Spożywka w internecie: Małe specjalisyczne sklepy przetarły szlaki sieciom handlowym

Sieci handlowe mogą czerpać z doświadczeń małych sklepów ze zdrową żywnością, fot. materiały prasowe

W tym roku zapowiada się ekspansję sektora e-grocery, która zmieni nawyki zakupowe Polaków. Sieci handlowe mogą czerpać z doświadczeń małych sklepów ze zdrową żywnością, które działają online od dawna przyciągając coraz więcej świadomych konsumentów

Według badań firmy GfK, branża e-grocery stanowi niecały 1 proc. handlu internetowego w Polsce. Z kolei z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że zakupy w sieci odpowiadają za zaledwie 0,7 proc. sprzedaży z sektora FMCG. Tymczasem w 2020 r. handel artykułami spożywczymi w Polsce może osiągnąć wartość 300 mld zł. Potencjał do ekspansji jest więc ogromny, a sklepy internetowe dopiero wsunęły stopę drzwi do rynku FMCG.

- Wiele firm wciąż jeszcze nie jest w pełni przystosowanych do sprawnej realizacji zamówień na produkty spożywcze. Zmienił to m.in. polski startup szopi.pl, dzięki któremu w dużych miastach możemy zamówić produkty z popularnych sklepów wprost do swojego domu. Zauważył to włoski potentat e-grocery, Supermercato 24, przejmując szopi.pl. Dla Włochów, może to oznaczać zdecydowanie łatwiejsze wejście na nasz rynek i wypracowane już relacje z lokalnymi partnerami.

Rzutem na taśmę, także Carrefour ogłosił pod koniec roku swoją premierę w serwisie Allegro. Taki krok w wykonaniu jednego z liderów sprzedaży detalicznej stanowi mocny grunt do rozwoju e-grocery w Polsce w najbliższych miesiącach - ocenia Artur Halik, Head of Sales w Shoper.