Sprandi z oficjalnym sklepem na Allegro

W ofercie Sprandi będzie można znaleźć ok. 3700 modeli obuwia, odzieży i akcesoriów.

Strefa Marek Allegro to wszystkie oficjalne sklepy platformy zgromadzone w jednym miejscu.

Sprandi to sportowa marka dla kobiet, mężczyzn i dzieci. W jej ofercie znajdują

się obuwie, odzież i akcesoria – osadzone w najnowszych trendach projekty casualowe. Teraz marka ta dostępna jest także w Strefie Marek Allegro. Rozpoczęciu sprzedaży towarzyszy kampania back to school.



– Dzięki dołączeniu do Strefy Marek Sprandi, która poza obuwiem, oferuje także odzież i akcesoria, zapewnimy naszym klientom jeszcze większy wybór w kategorii mody. Fani Sprandi będą mogli oczywiście korzystać także z takich udogodnień, jak darmowe dostawy i zwroty dzięki programowi Smart! – komentuje Celestyna Lendo-Zachariasz, dyrektor segmentu moda w Allegro.

– Nasi klienci są przyzwyczajeni do wygody i szybkości zakupów dokonywanych online, a także coraz chętniej korzystają z multibrandowych platform. Chcą za pomocą jednego kliknięcia kupić buty, książkę i wazon, a my chcemy im to umożliwić. Dlatego obecność marki należącej do CCC na

Allegro, wiodącej platformie typu marketplace, jest naturalnym krokiem dalszego rozwoju modelu omnichannel Grupy. Współpracę zaczynamy od wyjątkowej i popularnej marki – Sprandi. W Strefie Marek Allegro klienci znajdą pełną ofertę brandu, która jest dostępna na stronie ccc.eu – mówi Piotr Zemło, Co-Head eCommerce CCC.