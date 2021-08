Sprzedawcy zabawek muszą się wykazać przed Amazonem w okresie przedświątecznym

Amazon stawia sprawę jasno: Klient nasz pan

– Amazon zdaje sobie sprawę z tego, że w okresie świątecznym kupujący (a niektórzy upominki zamawiają już pod koniec września) mają nieco obniżony próg samokontroli. Częściej kupują chaotycznie, bez odpowiedniego sprawdzenia, licząc jednak na to, że właściciel „internetowego targu” zadba o ich bezpieczeństwo. Amerykański gigant zdecydowanie odwraca się frontem do takich klientów i wprowadza rozwiązania, które wymuszają na sprzedawcach podjęcie działań, które uwiarygodniają go w oczach kupujących — przekonuje Sascha Stockem z Nethansy.

Dlatego chcąc sprzedawać produkty np. w kategorii „zabawki i gry”, które w zbliżających się miesiącach będą hitem, trzeba już dziś zadbać o odpowiednie uwierzytelnienie. Sprzedawca musi udowodnić, że transakcje na Amazon zaczął przed 1 września (niekoniecznie w kategorii zabawki i gry) i od połowy sierpnia do połowy października zrealizował co najmniej 25 zamówień. Współczynnik anulowania nie może być wyższy niż 1,75%, a zupełnie nieudanych transakcji nie może być więcej niż 1%. Również wskaźnik opóźnionych przesyłek nie może być wyższy niż 4%.

Sprzedawca musi zadbać o współczynniki

– Jeśli sprzedawca na Amazonie nie zadba o te współczynniki, to w okresie od listopada do początku stycznia nie będzie mógł realizować zamówień w okresie świątecznym. Jeśli już dziś ma problem z jakimś wskaźnikiem, powinien natychmiast przejść do działań naprawczych np. poprzez oferowanie tylko tych produktów, które rzeczywiście może wysłać natychmiast. Jedynie zamówienia korzystające z usługi Fulfillment by Amazon (FBA) nie podlegają wymogom sprzedaży świątecznej, ale jest to usługa dodatkowo płatna i polega m.in. na tym, że produkt wysyłany jest do klienta bezpośrednio z magazynu klienta — zaznacza Sascha Stockem.

Jeśli Amazon uzna, że sprzedawca jest warty zaufania, to w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie świątecznej sprzedaży poinformuje swojego partnera biznesowego, że uzyskał taką możliwość.