Sprzedaż butów od Akardo rośnie. Liczba zamówień wyższa o 34 proc.

fot. buty Haka od Akardo

Akardo – e-commerce z rzemieślniczym obuwiem – od stycznia do marca br. osiągnął sprzedaż na poziomie 1 080 500 zł, przed rokiem było to 797 650 zł, oznacza to wzrost o 35%. Liczba zamówień w tym okresie sprawozdawczym wzrosła do 3407 z 2541 przed rokiem, czyli o 34% więcej niż przed rokiem. Średnia wartość zamówienia wyraźnie przekroczyła 300 zł.

Spółka jest w trakcie drugiej kampanii crowdfundingowej, w której planuje pozyskać 1,68 mln zł na dalszy rozwój działalności, w tym ekspansję zagraniczną na rynek czeski i słowacki. Z początkiem maja br. Akardo uruchomił nową, męską markę premium – Haka Shoes, która jest dostępna w Polsce i całej UE. W zeszłorocznej emisji crowdfundingowej spółka pozyskała 1 mln zł.

- Porównując poziom sprzedaży z Q1 2021 oraz Q1 2018 mamy wzrost o ok. 130% – to pokazuje jak skokowo urośliśmy na przestrzeni ostatnich trzech lat. Jednak warto zaznaczyć, że cały czas jesteśmy wierni naszemu modelowi biznesowemu i skupiamy się na utrzymywaniu satysfakcjonujących marż. Budujemy wartość naszej marki, dbamy o rentowność – nie organizujemy częstych wyprzedaży czy akcji promocyjnych sięgających 50%, jesteśmy pewni jakości naszych butów. Od początku naszej działalności, czyli od ponad 8 lat, produkujemy porządne buty, w rodzimych zakładach szewskich, w przystępnej cenie – mówi Adam Kubarski, prezes Akardo SA.



Ekspansja zagraniczna wraz ze zmianą platformy e-commerce dla sklepu internetowego wraz z dostosowaniem modelu biznesowego do sprzedaży eksportowej – dodatkowi pracownicy, tłumaczenia, sposoby płatności, logistyka, wdrożenie wersji sklepu dla domen akardo.cz i akardo.sk. Ponadto działania marketingowe – budowa od podstaw wewnętrznego działu marketingu, który będzie pracował nad zwiększaniem świadomości oraz sprzedaży obu marek. Poszerzenie asortymentu – wzrost liczby modeli oraz nawiązanie współpracy z kolejnymi zakładami szewskimi. Zwiększenie środków obrotowych i dalsze zatowarowanie magazynu.



Spółka zaprojektowała 8 modeli klasycznych butów, szytych rzadko spotykaną metodą blake. Została przygotowana pełna identyfikacja wizualna marki. Sklep internetowy został uruchomiony w II kwartale br. Haka Shoes w bieżącym kwartale produkuje buty dopiero po złożeniu zamówienia. Od przełomu III i IV kwartału br. zmieni model sprzedaży na standardową wysyłkę gotowego obuwia z magazynu. Marka obecnie dostępna jest na terenie całej UE, a docelowo będzie działać globalnie.



Akardo SA – to platforma e-commerce, która nieprzerwanie od 2013 roku – sprzedaje obuwie wykonywane ręcznie przez lokalnych rzemieślników z okolic Wadowic. Oferuje 650 modeli butów odznaczających się wysokim stosunkiem jakości do ceny. Spółka obsłużyła w ostatnim roku 13 000 zamówienia na łączną kwotę ponad 4 400 000 zł, a od powstania marki Akardo współpracujący z nią szewcy wyprodukowali ręcznie 55 000 par butów.