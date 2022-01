Sprzedaż online Answear.com w 2021 r. wzrosła o 67 proc.

Sprzedaż online w całym 2021 r. wyniosła 721 mln i wzrosła o 67 proc. w porównaniu do 2020 r., w którym zanotowano sprzedaż online w wysokości 433 mln zł.

W IV kw. przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF wyniosły 256 mln zł notując dynamikę IV kw. 2021 versus IV kw. 2020 na poziomie 75 proc.

W całym 2021 roku spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 680 mln zł, co oznacza wzrost o 66% proc. w porównaniu do 2020 roku.

Czwarty kwartał to okres w którym spółka zanotowała rekordowe wyniki sprzedaży z osiągniętą dynamiką rdr. na kwartalnej sprzedaży w wysokości 78% proc., co w połączeniu ze znakomitymi wynikami 3Q2021 zaowocowało wzrostami drugiego półrocza 2021 na poziomie 76 proc., czyli znacznie powyżej dynamiki osiągniętej w pierwszym półroczu wynoszącej 53%, i to pomimo wysokiej bazy w roku poprzednim.

Digital marketing pomógł w wynikach



- Osiągnięte przez Answear.com wzrosty sprzedaży w IV kw. 2021 roku przebiły nasze założenia na ten okres. Wpływ na nie miał szereg czynników, w tym m.in. realizacja nowej strategii komunikacji z klientem, która skupiała się na nowoczesnej, silnej i aktywnej kobiecie oraz zrealizowana w tym duchu trzecia w tym roku szerokozasięgowa kampania marketingowa. Polepszyliśmy efektywność działań w zakresie digital marketingu, co przełożyło się na wzrost ruchu na stronach, a w efekcie na zwiększenie skuteczności finalizacji transakcji, wzrost współczynnika konwersji i średniej wartości koszyka. Należy także wspomnieć o dalszym poszerzaniu oferty produktowej, ulepszeniach technologicznych w obrębie strony www, aplikacji mobilnej i bardzo dobrym odbiorze wśród klientów naszej marki własnej Answear_Lab - powiedział Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Ostatni kwartał 2021 roku to okres, w którym spółka koncentrowała się na rozwoju funkcjonalności własnej platformy e-commerce m.in. dodaniu takich ulepszeń jak: wyszukiwanie graficzne umożliwiające odnajdywanie produktów za pomocą zdjęcia oraz wyszukiwarka z autouzupełnianiem

o dodatkowe rekomendacje produktów, wspierane sztuczną inteligencją. Answear.com wprowadził również nowe mechanizmy komunikacji promocji, które chociażby w okresie Black Friday przełożyły się na zwiększenie współczynnika konwersji. Spółka kontynuowała także proces optymalizacji

w obszarze user experience, takie jak np. nowa strona produktu, czy funkcja check-out w aplikacji mobilnej.