Sprzedaż produktów dla dzieci migruje do internetu

Jak wynika z danych PMR, rynek produktów dla dzieci w Polsce w 2020 r. wart był 14,49 mld zł po zanotowaniu 2,3% spadku r/r.

Największą barierą dla rozwoju rynku produktów dla dzieci w Polsce jest demografia. W nadchodzących latach najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w segmentach: żywność dla niemowląt, artykuły higieniczne oraz wózki dziecięce i foteliki samochodowe.

Przed wybuchem pandemii największym kanałem w ramach rynku produktów dla dzieci były sklepy spożywcze, jednak w 2020 r., po wzroście sprzedaży o 40,5% r/r, największym kanałem stał się kanał internetowy.

W 2026 r. – ponad co trzecia złotówka (36,6%) wydawana na analizowane kategorie będzie wydawana online.

COVID sprzyjał produktom dla dzieci

Ponad połowa (54%) respondentów, tj. osób kupujących produkty dla dzieci (badanie PMR z września 2021 r.) deklaruje, że epidemia COVID-19 nie wpłynęła na ich zakupy produktów dla dzieci. - Zakupy w niektórych spośród analizowanych przez nas segmentów produktów dla dzieci ma charakter nieprzekładalny (np. pieluch, chusteczek wilgotnych czy żywności). Na sprzedaż niektórych kategorii pandemia zadziałała stymulująco, m.in. w kategoriach wyposażeniowych i zabawkarskich – informuje PMR.

Okres lockdownu oraz zamkniętych placówek opiekuńczych i oświatowych sprzyjał re-aranżacji przestrzeni domowej (wydzielania miejsc do nauki, zabawy) oraz zakupom nowych gier i zabawek. Szczególnie popularne były te, które zajmowały dzieci na dłużej lub te, które interesowały rodziców.

Demografia największym zagrożeniem

Według PMR, największą barierą dla rozwoju rynku produktów dla dzieci w Polsce jest demografia. Trend ten bardzo dobrze obrazuje tzw. indeks starości. Według danych GUS w Polsce wynosi on 121, tj. na 100 „wnuczków” (dzieci w wieku 0-14 lat) przypada 121 „dziadków” (osób w wieku 65 i więcej lat), a różnica w wielkości tych populacji wynosi 1,2 mln na niekorzyść dzieci (w miastach sięga 1,3 mln, a na terenach wiejskich nadal jest więcej dzieci – o 99 tys.).

Bardzo niski poziom urodzeń w 2020 r. przyczynił się do rekordowo niskiego poziomu przyrostu naturalnego. W 2020 r. odnotowano ponad 355 tys. urodzeń żywych (375 tys. w 2019 r.). W okresie prognozy tendencje demograficzne nie ulegną odwróceniu. Szczególnie niekorzystne są prognozy dla liczby dzieci w grupie wiekowej od urodzenia do 3. roku życia, która od 2021 do 2026 roku zmniejszy się o ponad 15%.