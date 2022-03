Sprzedaż przez internet spada. To efekt inwazji Rosji na Ukrainę

Wpływ na obniżenie sprzedaży e-commerce mają sankcje, decyzje firm logistycznych, ale też wstrzemięźliwość zakupowa konsumentów.

Polskie e-commerce (próba na ok. 120 mln budżetów reklamowych) straciły średnio 30%-40% ruchu i obrotu od pierwszego dnia inwazji do niedzieli czwartku do niedzieli.

Blokada morska, powietrzna, a także działania firm logistycznych, które dostarczały produkty drogą lądowa czy kolejową, prędzej, czy później odbije się na półkach sklepowych w Rosji.

Sankcje obciążeniem dla firm

Sankcje krajów, które przeciwstawiają się agresji Rosji w Ukrainie, tak jak można było przypuszczać, dotykają też firmy, które w sposób bezpośredni nie współpracują z rosyjską władzą, a nawet nie prowadzą tam biznesów.

– Świat powiązań gospodarczych jest kłębkiem bardzo trudnym do rozsupłania. Bezpośredni wpływ odczuwają firmy, które z powodów sankcji gospodarczych lub z pobudek moralnych i niezależnych decyzji zdecydowały się zaprzestać działalności w tamtym regionie. Jednak agresję w Ukrainie odczują także inni, choćby polskie firmy, które mają swoje fabryki czy sklepy w strefach objętych wojną. Do tego dochodzą zauważalne na rynkach decyzje konsumenckie. Wiele sektorów gospodarki np. branża e-commerce zanotowała zdecydowane spadki zamówień w pierwszych dniach agresji Rosji. Konsumenci zrewidowali swoje potrzeby zakupowe i czekają na rozwój sytuacji – podkreśla Wojciech Kyciak, prezes zarządu firmy Bezokularow.pl S.A.

Handel internetowy nie działa w Ukrainie. W Polsce i Rumunii – spadki

Na swoim profilu na LinkedIn Bartosz Ferenc, właściciel Sembot i Agencja.com, która świadczy usługi marketingowe firmom z branży e-commerce oraz startupom, opisał sytuację swoich klientów w pierwszym tygodniu inwazji. Według obserwacji Ferenca polskie e-commerce (próba na ok. 120 mln budżetów reklamowych) straciły średnio 30%-40% ruchu i obrotu od pierwszego dnia inwazji do niedzieli czwartku do niedzieli. Co ciekawe, pod postem Ferenca pojawiały się komentarze przedstawicieli innych agencji, którzy potwierdzali początkowe spadki o ok. 40%. Straty udawało się odrabiać w pierwszym dniu nowego tygodnia i spadek liczony od poniedziałku do poniedziałku wyniósł już tylko ok. 9%. W kolejnym tygodniu wojny sytuacja nieco się unormowała i w kolejnym poście Bartosz Ferenc z Agencja.com podsumował, że nadal ruch w e-commerce notuje spadki między 5% a 10%, ale obroty wracają już na poprzednie tory.