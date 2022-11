Sprzedaż samochodów wkracza w omnichannel

Branża motoryzacyjna, podobnie jak wiele innych, w czasie pandemii stanęła przed zupełnie nowymi wyzwaniami. To jedna z tych gałęzi handlu, gdzie sprzedaż w tradycyjnej formie ma wyjątkowo silne znaczenie i bardzo trudno przenieść ją w świat online. Jednak i w tej branży zachodzą procesy związane z digitalizacją.

Polacy wolą kupować samochody offline

Tak w Polsce, jak i na całym świecie, klienci w zdecydowanej większości preferują kupno samochodu w sposób tradycyjny – 79% konsumentów z badanych krajów zdecydowało się na taką formę podczas ostatniego zakupu samochodu, a „jedynie” 17% dokonało zakupu online. Podobnie, zdecydowana większość badanych zamierza kupić kolejny samochód również w tradycyjnej formie. Najczęściej wybieraną formą zakupu samochodu jest kupno od dealera (68% globalnie). W Polsce taką formę preferuje 64% badanych. Polacy są przy tym znacznie bardziej niż badani z innych krajów skłonni do zakupu aut od sprzedawców prywatnych (45% vs średnia globalna 34%).

Nowe pokolenie kupuje omnichannel

Badanie YouGov pokazuje, że skłonność do zakupu samochodu online wyraźnie wzrasta młodszych klientów, szczególnie wśród osób poniżej 44 roku życia. To jednak pokolenie „digital natives’, dla którego zakup online jest naturalnym wyborem dla większości rodzajów dóbr. Młodsi klienci akceptują rozpoczęcie procesu zakupowego w showroomie, a następnie sfinalizowanie go już online.

Wśród polskich konsumentów skłonność do zakupu samochodu online lub częściowego przeniesienia jej do tego kanału jest jednak niższa niż w pozostałych krajach. Jedynie 7% Polaków byłoby skłonnych rozważyć zakup online od producenta, który prowadzi sprzedaż tylko w tym kanale (w porównaniu do 13% globalnie). Najwięcej chętnych na tego rodzaju zakupy znaleźć można w USA oraz Australii.

Digitalizacja sprzedaży to nie jedyny trend na rynku motoryzacyjnym. Obserwujemy między innymi wyraźną zmianę nastawienia do samochodów elektrycznych. W Polsce obecnie 59% badanych jest zdania, że to właśnie tego rodzaju pojazdy są przyszłością rynku motoryzacyjnego (średnia dla 18 krajów wyniosła 65%). Jesteśmy również zainteresowani zakupem tego rodzaju aut – szczególnie ci klienci, którzy posiadają już samochody wyższej klasy. Motywacje jakie temu towarzyszą, to przede wszystkim obniżenie kosztów paliwa (39% badanych globalnie), ochrona środowiska (38%) czy niższe koszty eksploatacji (33%).