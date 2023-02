Sprzedaż subskrypcyjna - IdoSell udostępnia nowy produkt e-sklepom

Sprzedaż subskrypcyjna sprawdza się w branżach, w których sprzedawany produkt jest potrzebny klientom cyklicznie - co kilka tygodni lub miesięcy. Subskrypcje są dobrym rozwiązaniem dla sklepów, które oferują kosmetyki, suplementy, środki higieniczne czy karmę dla zwierząt.

- Obecnie jednym z największych problemów w e-commerce jest pozyskiwanie klientów. Ściągnięcie ruchu do sklepu jest bardzo drogie. Sprzedaż subskrypcyjna to sposób na zatrzymanie i lojalizację klientów i na pewno jest dużo tańszy niż konwencjonalne – mówi Wojciech Łaszkiewicz, head of Product Managers w IdoSell.

Moduł subskrypcyjny jest połączony z IdoPay, płatnościami należącymi do IdoPayments, spółki córki IAI (grupy, której częścią jest również IdoSell). Funkcja ta jest wbudowana w panel i gotowa do szybkiej aktywacji.

IdoSell to polska platforma sklepowa rozwijana przez spółkę IAI. W 2021 roku GMV, czyli łączna wartość sprzedanych towarów w e-sklepach IdoSell wyniosła ponad 15 mld zł. Firma od ponad 22 lat współtworzy sklepy internetowe. Współpracuje z takimi partnerami, jak InPost, Klarna, Facebook, Google, Wish, Amazon. W 2021 roku do grupy IdoSell dołączyła węgierska platforma sklepowa Shoprenter (spółka IAI kupiła pakiet większościowy tej firmy).