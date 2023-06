Sprzedaż za granicę winduje polski e-commerce. Nie umyka to uwadze globalnych graczy

Sprzedaż w maju br. wzrosła zarówno rok do roku, jak i w ujęciu miesięcznym. W porównaniu do maja 2022 r. polskie e-sklepy zwiększyły poziom sprzedaży o 12 proc. Szczegółowa analiza pokazuje, że liczba zamówień w analizowanym okresie wzrosła o 6 proc., a średnia wartość koszyka zwiększyła się o 5 proc.

W ujęciu miesięcznym, w maju odnotowano wzrost o 8 proc. względem kwietnia br. Przy czym na ten wynik składa się 10 proc. wzrost liczby zamówień, przy jednoczesnym 2 proc. spadku średniej wartości koszyka. Wzrost był szczególnie widoczny w takich kategoriach produktów jak „dom i ogród” oraz „artykuły dziecięce”.

Podobnie jak w poprzednim odczycie indeksu, istotną rolę we wzroście poziomu sprzedaży polskiego e-commerce odgrywała w maju sprzedaż za granicę. Wartość sprzedaży cross-border wzrosła r./r. aż o 22 proc. – to ponad dwukrotnie szybciej niż sprzedaż krajowa (10 proc.).

Analitycy platformy BaseLinker, systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online, przeprowadzili najnowszy odczyt BaseLinker Index. W maju 2023 r. ten kompleksowy wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 129 punktów. Indeks ten bazuje na danych o sprzedaży prowadzonej przez 3 tys. firm handlujących za pośrednictwem platformy BaseLinker, odpowiadających za znaczną część polskiego e-commerce. Wartość 100 punktów, będąca punktem odniesienia dla kolejnych, comiesięcznych odczytów indeksu, została ustalona na bazie danych o sprzedaży ze stycznia 2022 r.

Polscy sprzedawcy mają powody do zadowolenia

– To już drugi odczyt naszego indeksu. Dane za maj pokazały, że polscy sprzedawcy wciąż zwiększają sprzedaż. Mimo że ostatnie lata przyzwyczaiły nas do ciągłych wzrostów w e-commerce, to jednak w wielu krajach Europy wzrost sprzedaży online mocno wyhamował, a w niektórych sprzedaż ta zaczęła nawet spadać jak choćby u naszych zachodnich sąsiadów czy też w Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę większą zachowawczość konsumentów, jeżeli chodzi o wydatki, nasi rodzimi sprzedawcy mają powody do zadowolenia: ich sprzedaż w maju br. okazała się bardzo dobra i to pomimo rekordowo długiej majówki – mówi Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker.

Z danych zagregowanych w BaseLinker Index wynika, że w maju 2023 r. firmy uwzględnione w indeksie zwiększyły liczbę swoich zamówień aż o 12 proc. (rok do roku), powiększając w tym okresie wartość swojej sprzedaży (GMV) o 6 proc. Przy czym średnia wartość zamówienia zwiększyła się o 5 proc. Sprzedaż w maju wzrosła względem kwietnia br. o 8 proc., ale - co warte odnotowania – o ile liczba zamówień zwiększyła się o 10 proc. m\m, to średnia wartość koszyka spadła o 2 proc. – ze 199 zł w kwietniu, do 195 w maju.

Focus na zagranicę

Podobnie jak przed miesiącem, dobra kondycja polskiego e-handlu jest w dużej mierze efektem rosnącego udziału sprzedaży zagranicznej. Wartość handlu cross-border w porównaniu z majem ubiegłego roku wzrosła aż o 22 proc. Warto zaznaczyć, że jest to ponad dwukrotnie szybszy wzrost, niż ma to miejsce w przypadku e-sprzedaży na rynku krajowym, gdzie wzrost ten wyniósł 10 proc.

– Tak duża dynamika wzrostów sprzedaży cross-border, to bardzo dobra wiadomość. Polscy e-sprzedawcy coraz sprawniej poruszają się na zagranicznych rynkach, konkurując nie tylko ceną, ale także jakością obsługi, krótkimi terminami realizacji zamówień i szerokim asortymentem – komentuje Kacper Rozenbaum, Head of Strategic Partnerships w BaseLinker.

Dynamiczny rozwój polskiego e-commerce nie umyka uwadze największych globalnych graczy rynkowych. Jak zauważa Lorna Dunne, Head of EU Cross Border Trade w eBay, Polscy sprzedawcy są kluczowym elementem międzynarodowej strategii eBay.

– Dostarczają konkurencyjne towary do Niemiec i innych krajów europejskich, w których eBay ma dużą bazę kupujących. Szybka logistyka i unikalny asortyment, wspierają ten szybki wzrost, szczególnie w takich kategoriach produktów, jak „części i akcesoria” oraz „dom i ogród” – tłumaczy Lorna Dunne.

BaseLinker Index

BaseLinker Index to wskaźnik pokazujący aktualny stan polskiego e-commerce-u. Indeksowanie danych rozpoczęto w styczniu 2022 r., kiedy ustalono wartość BaseLinker Index na poziomie 100, będącym punktem odniesienia dla odczytów z kolejnych badanych miesięcy.

Każda z 3 tys. firm uwzględnionych w indeksie zarządzała swoją sprzedażą w internecie, korzystając z systemu BaseLinker w styczniu 2022 i miała co najmniej 250 tys. zł miesięcznego GMV (Gross Merchandise Value, czyli sprzedaży online). Dane uwzględniają zarówno firmy sprzedające w Polsce, jak i prowadzące sprzedaż cross-boarder.

BaseLinker to system do zarządzania i automatyzacji sprzedaży e-commerce, z którego korzysta ponad 21 tys. firm w Europie. Oferuje ponad 800 integracji z najważniejszymi firmami branży e-commerce (w tym ponad 100 marketplace’ów). Są to m.in. autorskie moduły do zarządzania zamówieniami, katalogiem produktów, ofertami, magazynem, a także do automatyzacji procesów.