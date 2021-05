Średnia wartość zamówienia w Answear.com urosła z 221 zł do 255 zł

Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com, fot. materiały prasowe

Answear.com wypracował w minionym kwartale dobre wyniki finansowe - przychody zwiększyły się rdr. o 78 proc. do 123,5 mln zł, z kolei EBITDA i zysk netto wyniosły odpowiednio 8 mln zł i 3 mln zł wobec zanotowanej straty w porównywalnym okresie zeszłego roku.

- Za nami bardzo dobry I kwartał, w którym dynamicznie zwiększyliśmy zarówno przychody, wskaźniki operacyjne oraz rentowność. To efekt konsekwentnie realizowanej przez nas strategii poszerzania oferty produktowej o marki premium oraz ze średniej półki cenowej, a także wzmacniania świadomości marki Answear poprzez działania marketingowe. Oczywiście pandemia COVID-19 i towarzyszące jej zamknięte sklepy wzmocniły wśród klientów trend przejścia do kanału online. W naszej ocenie nie jest to jednorazowe zjawisko, tylko głębsza ewolucja nawyków zakupowych. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Ponad 45-proc. wzrost zamówień

W I kw. 2021 r. marża brutto Answear.com zwiększyła się rdr. o 8,6 p.p. do 45,4 proc. Poprawiły się także wszystkie kluczowe wskaźniki operacyjne biznesu. Liczba zamówień wzrosła o 47 proc. rdr do 715 tys., średnia wartość zamówienia netto urosła z 221 zł do 255 zł, a udział segmentu premium w całości sprzedaży wzrósł o 8 p.p. do 51 proc. Ofertę produktową wzbogaciły takie marki jak m.in. Elisabetta Franchi, Tory Burch, Penny Black, Max Mara Leisure, The Kooples, Liviana Conti, Stella McCartney, 4F, Wolford, Samsoe Samsoe, Uvex, czy CMP.

Nakłady na wzrost świadomości marki

Ważnym wydarzeniem w ostatnich miesiącach było przeprowadzenie szerokozasięgowej kampanii medialnej, która obejmowała działania w TV, serwisach VOD oraz serwisie YouTube. Jej celem był wzrost świadomości marki, pozyskanie nowych klientów, a także zwiększenie lojalności i powracalności dotychczasowych klientów. W minionym kwartale spółka uruchomiła także aplikację mobilną na rynku ukraińskim, oznacza to iż dedykowane aplikacje mobilne dostępne są już na wszystkich rynkach, na których działa Answear. Nastąpiła także migracja Answear.ua do nowej platformy, z lepszym UX, szybkością działania oraz udoskonalonym procesem zakupowym. Przepięcie polskiej wersji do nowej platformy planowane jest na przełomie maja i czerwca br.

- Wydatki na działania marketingowe były jednym z celów emisyjnych podczas naszego IPO. Od końca grudnia do połowy lutego 2021 r. realizowaliśmy szerokozasięgowe działania medialne na 7 rynkach, na których działamy. Kampania okazała się być dużym sukcesem. Kampania telewizyjna dotarła do ponad 60 mln osób, a działania w internecie przekroczyły 132 mln wyświetleń. Oczywiście miało to bezpośredni wpływ na bardzo dobre wyniki sprzedaży w minionym kwartale. Na tym jednak nie poprzestajemy, w połowie marca rozpoczęliśmy kolejną kampanię medialną, tym razem w formie bilboardów sponsorskich, która trwała do połowy maja br. – dodaje Krzysztof Bajołek.

Answear.com na przełomie III i IV kw. planuje wejść na dwa nowe rynki, co powinno być katalizatorem dalszego wzrostu przychodów i dynamicznego rozwoju Spółki.