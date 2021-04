Średnia wartość zamówienia w Answear.com wzrosła do 237 zł

W 2020 r. Answear.com odnotował wzrost rentowności i poprawę wszystkich wskaźników operacyjnych; fot. materiały prasowe

Rentowność w górę

W 2020 r. Answear.com odnotował wzrost rentowności i poprawę wszystkich wskaźników operacyjnych. Liczba wizyt zwiększyła się do 139 mln (+20 proc. rdr.), liczba zamówień wyniosła 2 557 tys. (+24 proc. rdr.), a współczynnik konwersji poprawił się o 6 p.p. i osiągnął poziom 1,84 proc. Wzrosła także średnia wartość zamówienia, która w 2020 r. wyniosła 237 zł. Answear.com koncentruje się na segmentach marek ze średniej półki cenowej i premium, co wpływa na wynik średniej wielkości zamówienia. Dlatego też, w minionym roku spółka zwiększyła strukturę marek premium w ofercie z 41 proc. do 47 proc.

W zeszłym roku nastąpiło także oddanie do użytku 4-poziomowej zautomatyzowanej antresoli w magazynie, co istotnie zwiększyło powierzchnię składowania oraz przyśpieszyło realizację procesów logistycznych. Ubiegły rok to także czas migracji kolejnych rynków do nowej platformy Answear, a także uruchomienia aplikacji na nowych rynkach.

Debiut giełdowy

- Bardzo ważnym wydarzeniem w zeszłym roku był dla nas debiut na GPW. Poprzedziło go IPO, z którego pozyskaliśmy 45 mln PLN netto na realizację naszej strategii działania. Jednym z celi emisyjnych była m.in. kampania marketingowa zwiększająca świadomość marki Answear, którą rozpoczęliśmy w grudniu od szerokozasięgowej kampanii TV na wszystkich 7 rynkach, na których działamy. Oczywiście te działania są nadal kontynuowane i mają na celu zapisać się w świadomości obecnych i potencjalnych klientów oraz pokazać, że Answear jest miejscem dla młodego duchem, zamożnego konsumenta szukającego znanych lifestylowych marek. – mówi prezes firmy Krzysztof Bajołek.

Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami. Sklep oferuje około 90 tys. produktów z ponad 400 światowych marek.

Dominującą część oferty stanowią marki premium (Tommy Hilfiger, Guess Jeans, CK, Diesel, G-Star, Karl Lagerfeld DKNY) oraz marki denimowo-streetwearowe (Pepe Jeans, Levi's, Lee, Wrangler, Dr.Martens, Quicksilver, Roxy). Całość oferty dopełniają marki sportowo-outdoorowe (Adidas, Nike, Puma, New Balance, The North Face, Columbia, Jack Wolfskin, Helly Hansen), popularne marki z segmentu ekonomicznego (Mango, Gap, Vero Moda, Jack&Jones), oraz marka własna Answear LAB.