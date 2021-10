Stars.Space we współpracy z Tik-Tokiem i Rossmanem. Firma chce pozyskać 4,5 mln zł

W promocję produktów będzie zaangażowanych ponad 100 influencerów związanych z platformą społecznościową Tik-Tok.

Stars.Space to spółka technologiczna, która skupia się na przewidywaniu trendów na rynku konsumenckim przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, analizy Big Data oraz technologii VR.

Marka powstaje i rozwija się w ścisłej współpracy z partnerami. Rossmann będzie wyłącznym sprzedawcą produktów w przestrzeni offline, a półki eksperymentalnie zostaną oznaczone logiem Tik-Toka. Oprócz kampanii promocyjnej, eksperci z platformy społecznościowej są wsparciem merytorycznym przy tworzeniu i wdrożeniu produktów.

- Stars.Space to marka od początku do końca stworzona przez influencerów skupionych wokół platformy Tik-Tok. Są oni zaangażowani nie tylko w działania promocyjne, ale także zostali włączeni do procesu kreowania produktów. Łącznie do współpracy zaprosiliśmy około 100 osób – komentuje Maciej Zegarski, prezes Stars.Space.

Kosmetyki promują Mary (Maria Jeleniewska), Wersow (Weronika Sowa) i Lexy (Lexy Chaplin). Ich profile obserwuje łącznie 17,9 mln obserwujących. 10 października 2021 startuje kampania marketingowa kosmetyków. 7 października spółka rozpocznie emisję akcji w formule crowdinvestingu na platformie CrowdConnect. W planie jest pozyskanie do 4,55 mln zł do 20 października.

Firma uruchomiła sklep internetowy i zaczęła wprowadzać kosmetyki do ponad 1500 drogerii Rossmann. Firma planuje wejść na rynki międzynarodowe w tym do Rosji i do krajów Bliskiego Wschodu.