Starsi konsumenci robią zakupy w internecie raczej z konieczności niż z wygody

- Ostatnie dwa lata, w tym czas pandemicznych obostrzeń w handlu, postawiły wielu konsumentów przed wyzwaniem, jakim jest dokonanie pierwszych w życiu, a potem kolejnych zakupów online – czytamy w raporcie.

Zakupy online z konieczności czy wygody?

Nabywcy 55+ są ostrożniejsi i podczas zakupów, i podczas dokonywania płatności. Nowinki technologiczne nie są im obce, ale pomimo tego preferują zakupy z komputera stacjonarnego lub laptopa, niż z urządzeń mobilnych. Rzadziej korzystają z mediów społecznościowych niż ich dzieci czy wnuki. Te wnioski potwierdza także najnowszy raport „Pokolenie Silvers w e-commerce” Fundacji Kobiety e-biznesu – seniorzy internauci to grupa coraz bardziej świadoma i aktywna online.

Z dostawą do domu

Nabywcy 55+ mają także swoje wyraźne preferencje co do realizacji zamówienia online. Zazwyczaj chcą otrzymać zamówiony w sieci produkt sprawnie, bezpiecznie i pod same drzwi.