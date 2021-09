Start-up kosmetyczny Wella otwiera w Łodzi Centrum Usług Wspólnych

Nowe możliwości dla generacji Z

Według raportu przygotowanego przez Antal i Cushman & Wakefield generacja Z opisuje swoje wymarzone miejsce pracy jako przestrzeń, w której pracownicy mogą przede wszystkim zdobywać doświadczenie i rozwijać swoje umiejętności, a także miejsce, w którym panuje dobra atmosfera, wspierająca budowanie relacji. Pracownik z pokolenia Z zna swoją wartość i oczekuje, że będzie doceniony przez pracodawcę.

- Takie podejście leży u podstaw misji i wizji Wella Company, która tworzy globalne środowisko pracy dla młodych ludzi i buduje zorientowany na cel, zrównoważony biznes, służący jednostkom i społecznościom na całym świecie - podaje firma.

#Wellafamily

Wella Company opiera swoje działania na idei „Wella Family” – firmy, która nie tylko inspiruje ludzi do bycia sobą i stawania się lepszą wersją samego siebie, ale także wierzy, że ten koncept dotyczy wszystkich pracowników. Wella Company to globalna społeczność zatrudniająca ponad 6000 pracowników w ponad 100 krajach na całym świecie.

- Dzięki naszemu 140-letniemu dziedzictwu i prestiżowemu portfolio, Wella Company przekształciła się w niezależny start-up kosmetyczny, przed którym ekscytująca przyszłość. Jesteśmy firmą, która głęboko wierzy we wszystko, co robi. Dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi, planetę i produkty, aby lepiej służyć ludzkości, ziemi i naszym udziałowcom. Poszukujemy osób nie tylko rzucających wyzwanie konwencjom, ale także osób, które dzięki swojej ciekawości świata proponują nowe sposoby myślenia i wspólnie szukają rozwiązań dla złożonych problemów. Poszukujemy liderów, którzy dążą do wyników, działają sprawnie, z łatwością dostosowują się do zmieniających się warunków i pasjonują się rozwojem ludzi. W Wella pracujemy z otwartością umysłu i nastawieniem na niestandardowe działania, budujemy środowisko integracyjne, w którym otaczamy się współpracownikami, dokonującymi odważnych wyborów i napędzającymi do pozytywnych zmian – wyjaśnia Shalinee Basak, wiceprezes ds. globalnych talentów, Wella Human Resources.

Centrum Usług Wspólnych w Łodzi działa dopiero od 1 kwietnia 2021 r., a działania rekrutacyjne nie zwalniają tempa. Do tej pory w Łódzkim Centrum zatrudnionych było 40 osób, w tym 6 informatyków i 31 osób w dziale finansów. Celem Wella Company jest przyjęcie 200 osób na liczne stanowiska w dziale finansów, IT i HR, co pozwoli przede wszystkim na zbudowanie od podstaw nowego Centrum, ale także stworzy wiele miejsc pracy w regionie łódzkim, z korzyścią dla gospodarki.

- Wśród zatrudnionych przez nas osób jest wielu pracowników dopiero rozpoczynających swoją przygodę na rynku pracy – osoby te są zatrudnione przede wszystkim w dziale finansów Centrum Usług Wspólnych. To ogromna szansa dla nas jako firmy, ale także dla nich – Wella to świetne miejsce do rozpoczęcia kariery, zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego oraz poznania kultury pracy w dużej organizacji – zauważa Agata Kowalska-Pulit, SSC Site Leader.