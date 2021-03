Startuje 9. edycja konkursu e-Commerce Polska awards

fot. materiały prasowe

Po raz 9-ty firmy z branży e-commerce mają szansę zdobyć tytuł laureata Konkursu e-Commerce Polska awards, organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. Ostatni rok to czas intensywnego i pełnego wyzwań rozwoju e-commerce, który często był ostatnią szansą na przetrwanie zarówno dla dużych podmiotów, jak i przede wszystkim małych. W edycji 2021 przewidziane są nowe kategorie uwzględniające ten okres, w tym jedna skierowana tylko i wyłącznie dla sektora MŚP, który w czasie pandemii COVID-19 uruchomił sprzedaż online. Zgłoszenia można wysyłać do 14 maja 2021.

Konkurs e-Commerce Polska awards ma swoją tradycję w branży cyfrowej. Jest on skierowany nie tylko do dużych przedsiębiorców, ale także małych i średnich podmiotów, które oceniane są w osobnej kategorii. W tym roku, w związku z sytuacją pandemiczną w kraju oraz zagranicą, powstała specjalna kategoria, w której nagrodzone zostaną podmioty, które w czasie pandemii dokonały transformacji cyfrowej i przetrwały ten trudny czas, dołączając do rozwoju polskiej branży e-commerce - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Ostatni rok był wyzwaniem dla wielu podmiotów, zarówno tych działających w dużej skali jak i MŚP. Wymagał elastycznego podejścia oraz dużej dozy kreatywności i pomysłowości. e-Commerce Polska Awards to konkurs, który z pewnością pozwoli docenić podmioty wprowadzające innowacyjne myślenie, nowe pomysły i rozwiązania, a tym samym ich udział w rozwoju całego rynku - podkreśla Jakub Czerwiński, VP CEE Adyen.

E-commerce Polska awards pozwala na wyróżnienie wszystkich tych firm, które przyczyniają się do rozwoju innowacji sektora w Polsce. Mowa tu przede wszystkim nie o wielkich markach, ale o małych i średnich przedsiębiorstwach. To one stanowią fundament gospodarki i napędzają innowację w kraju. Często to właśnie z ich inicjatywy powstają coraz nowsze i bardziej użyteczne rozwiązania, których beneficjentami są nie tylko konsumenci, ale w konsekwencji cały sektor. Nagroda w konkursie pokaże takim liderom, że to, co robią jest ważne i potrzebne dla wszystkich uczestników rynku - Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability Allegro.

e-Commerce Polska Awards to prestiżowe wydarzenie, które jest nie tylko okazją do prezentacji marki i jej osiągnięć, ale także - w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw dla szerszego zaistnienie w świadomości branży. Już sama nominacja otwiera pole do promocji brandu i budowania rozpoznawalności marki wśród ekspertów z zakresu e-commerce - Jacek Kinecki, CCO Przelewy24.