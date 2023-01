Startuje CTPark Warsaw West. Pierwszy etap inwestycji zakończy sie w III kw. 2023 r.

Deweloper i inwestor – CTP rozpoczyna budowę kompleksu magazynowo-przemysłowego w podwarszawskich Wiskitkach. CTPark Warsaw West będzie czwartą inwestycją firmy zlokalizowaną w województwie mazowieckim. Pierwszy etap projektu dostarczy na rynek ok. 60 000 mkw. powierzchni dostosowanej do operacji produkcyjno-logistycznych, a jego oddanie do użytku zaplanowano na III kw. 2023 roku.