Startuje konkurent dla Allegro. Comarch uruchamia wszystko.pl

Rusza długo zapowiadana nowa platforma zakupowa wszystko.pl, należąca do jednego z liderów branży IT i nowych technologii, firmy Comarch. Premiera konsumencka platformy odbędzie się 29 czerwca 2023 r. Dotychczas dostęp do serwisu miała tylko testowa grupa klientów.