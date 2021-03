Startuje projekt wspierający cyfrowy rozwój

„E-business vs. lockdown” to program akceleracyjny oraz projekt edukacyjny realizowane w ramach grantu przyznanego Fundacji Impact przez Mastercard Center For Inclusive Growth

Za pomocą portalu Impactebusiness.com przedsiębiorcy mogą wziąć udział w rekrutacji do programu akceleracyjnego, jak również mają dostęp do części edukacyjnej – webinariów oraz artykułów poradnikowych.

Rekrutacja do programu jest dostępna na stronie Impactebusiness.com, a zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem internetowego formularza. 20 najciekawszych pomysłów otrzyma pomoc ekspercką w prowadzeniu e-biznesu. Wsparcie dla poszczególnych MŚP będzie dobierane indywidualnie. Biznesowy konsulting będzie dotyczył przede wszystkim narzędzi pomocnych w budowie i rozwoju e-sklepu, a także promocji w internecie.