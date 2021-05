Startujemy z serwisem Power of e-commerce

fot. Power of e-commerce, shutterstock

4 maja wystartowaliśmy z serwisem Power of e-commerce. Będziemy w nim analizować wszystkie aspekty cyfrowej rewolucji handlowej, która zdaniem ekspertów w krótkim czasie doprowadzi do zniesienia podziału na kanały sprzedaży. Zamiast online i offline powstanie jeden ekosystem, który będzie w pełni odpowiadał na ewoluujące potrzeby konsumentów. Dlahandlu.pl będzie towarzyszyło rynkowi w tej zmianie.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wzrósł w marcu w Polsce do 9,5 proc. z 8,6 proc. w lutym - podał GUS. W marcu w porównaniu z lutym 2021 r. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 28,8 proc. A to dopiero początek zmiany, która zachęca coraz więcej przedsiębiorców do zakładania e-sklepów. W I kw. 2021 r. przybyło netto 2 tys. e-placówek tworząc sektor 46,5 tys. podmiotów skupionych na e-handlu. W porównaniu do I kwartału ubiegłego roku stanowi to wzrost o ponad 70 proc. To pokazuje Power of e-commerce. Dlatego w dlahandlu.pl będziemy prezentować nie liczby a ich zaplecze: trendy, zjawiska, pogłębione i praktyczne analizy, komentarze i wywiady z ekspertami branży a także wyzwania z którymi rosnący w przyspieszonym tempie e-handlu będzie się zmagał.

Na co dzień w redakcyjnych tekstach i analizach będziemy poruszać kwestie:

Jak najważniejsze trendy wpływają na #e-sprzedaż #logistykę #płatności #technologie #usługi #opakowania #konsumenta oraz #kadry?

Jak współpracować z gigantami handlu: Alibabą, Amazonem, Allegro?

Jak handel migruje do świata online? Z jakich rozwiązań korzysta, z czym się mierzy?

Jak przebiega zmiana od e-commerce przez re-commerce do anywhere commerce?

Jakie są największe zielone wyzwania e-handlu?

Czego konsument oczekuje od świata online?

Jakim zapleczem dysponuje e-commerce: magazyny, automaty, drony, technologie?

Jakie onlinowe opcje biznes ma do wyboru: platformy zakupowe, social media, własny e-sklep?

Jak cyfrowa rzeczywistość zmieni branżę - fmcg, fashion, design, industry?

Jak zbudować najszybszą i najefektywniejszą logistykę, by jak dostarczyć najszybciej i najbezpieczniej?

W co zapakować e-paczkę?

Jak zbudować procesy magazynowe pod dyktando klienta convenience?

Jakie płatności wdrożyć, by były: intuicyjne, szybkie, niewidzialne i bezpieczne?

Jak rozwijać e-grocery?

Jak zmotywować kadry: informatyków, logistyków, kurierów?

Nie zabraknie inspirujących rozmów z futurologami i firmami doradczymi a także analitykami agencji badawczych i instytutów badających e-commerce. Będziemy posiłkować się praktycznymi case study zaawansowanych rozwiązań, które sprawdzają się w e-handlu.

Partnerami serwisu są: deweloper powierzchni magazynowych Panattoni, oraz firma cateringu dietetycznego Nice To Fit You.

Witamy w świecie Power of e-commerce. Bądźcie z nami!