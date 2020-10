Stokrotka rusza z e-sklepem. W ofercie 4 tys. produktów, cena jednorazowej dostawy to 13,99 zł

fot. shutterstock

Stokrotka rozwija swój sklep internetowy. Właśnie uruchomiła dostawy zamówień internetowych do domów swoich klientów. Lublin to pierwsze miasto, którego mieszkańcy mogą już korzystać z tej nowej usługi.

Klienci Stokrotki mogą wybierać spośród czterech tysięcy produktów oferowanych w e-sklepie, głównie spożywczych, ale także artykułów przemysłowych, jak środki czystości czy kosmetyki. Zakupy można dokonywać codziennie, przez całą dobę, na stronie internetowej sklep.stokrotka.pl

- Motywem przewodnim uruchomienia sklepu internetowego była chęć zapewniania naszym klientom, wygody i bezpieczeństwa robienia zakupów podczas rozpoczynającej się w marcu epidemii koronawirusa. Dzisiaj rozpoczynając dostawy do domów naszych Klientów zapewniamy pełnię bezpieczeństwa. Zakupy z poziomu swojego komputera z całkowicie bezkontaktową dostawą. Jesteśmy przekonani, że w dobie szalejącej pandemii, dla naszych Klientów będzie to miało ogromne znaczenie – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Stokrotka sp. z o.o.

Dostawy do domów klientów są realizowane od poniedziałku do soboty, w godzinach 10-22. Minimalny czas dostarczenia zamawianych zakupów to zaledwie 3 godziny. Lublin został podzielony na kilka stref, każda z nich jest obsługiwana przez inny sklep. Zamówienia są kompletowane przez pracowników sklepów, by mieć pełną kontrolę nad całym procesem, a także jakością dostarczanych produktów.

Płatności można dokonywać wszystkimi najpopularniejszymi elektronicznymi metodami. Cena jednorazowej dostawy wynosi 13,99 zł dla zamówień o wartości poniżej 100 zł. Dla zamówień powyżej 100 zł Stokrotka wprowadza promocyjną cenę w wysokości symbolicznej złotówki.