Strefy Marek Allegro generują coraz większą sprzedaż Primavera Parfum

Jędrzej Karasek, Primavera Parfum

W zeszłym roku obroty Primavera Parfum ze sprzedaży produktów w Strefach Allegro wyniosły 3,25 proc. całych obrotów w Grupie. W tym roku firma przewiduje dalsze wzrosty. Prognozy mówią o dynamice na poziomie 100 proc.

Pandemia koronawirusa przyśpieszyła cyfrową rewolucję w Polsce. Coraz częściej kupujemy przez Internet, a obecne na rynku firmy poszukują nowych sposobów na przyciągnięcie klientów. Z pomocą przychodzą coraz popularniejsze w serwisie zakupowym Allegro.pl tzw. Strefy Marek.

Trwająca od kilku lat moda na zakupy online wciąż przybiera na sile. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce osiągnie poziom 162 mld zł, co oznacza coroczny wzrost o 12%. A przecież mówimy o kanale dotarcia do klientów, który na koniec zeszłego roku posiadał aż 14-proc. udział w całej wartości sprzedaży detalicznej w Polsce. Wzrost popytu pociąga za sobą wzrost podaży. Dziś trudno sobie wyobrazić skuteczne docieranie do klientów z pominięciem kanału online. Potwierdzeniem tego są ostatnie dane rynkowe. W samym 2020 roku zarejestrowano w naszym kraju blisko 12 tysięcy sklepów internetowych, a ich łączna liczba na początku stycznia tego roku wyniosła 44,5 tys., czyli aż o 21,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Cyfrowa rewolucja oznacza dla klientów większe bogactwo wyboru. Z kolei dla firm niesie konieczność podjęcia jeszcze ostrzejszej walki o konsumenta. Cena jest wciąż ważnym czynnikiem zakupowym dla większości polskich Internautów, ale liczy się również szybkość dostawy, łatwość wyboru i nawigacji po sklepie, a także – a może przede wszystkim - pozycjonowanie marki, czyli jej widoczność w wyszukiwarkach internetowych. To jeden z głównych powodów, dla których coraz więcej przedsiębiorstw uruchamia w serwisie zakupowym Allegro.pl tzw. Strefy Marek, będące nie mniej ważnym kanałem sprzedaży, co własne sklepy internetowe.

Polski korzenie, globalny zasięg