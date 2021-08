Strona e-sklepu powinna ładować się maksymalnie 3 sekundy

Szybkość działania strony jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na sprzedaż online. Długie ładowanie się treści zniechęca użytkowników, co przekłada się na spadek konwersji.

Badania Google pokazują, że strona powinna ładować się maksymalnie 3 sekundy. W przeciwnym razie użytkownik po prostu opuści witrynę.

Każda sekunda może zwiększyć współczynnik konwersji

Według raportu Unbounce, 79 proc. kupujących online zwraca uwagę na szybkość ładowania witryny podejmując decyzje zakupowe.

Zwiększenie prędkości działania strony bezpośrednio wpływa na wyniki sprzedażowe. Badania Walmartu pokazują, że każda sekunda poprawy może zwiększyć współczynnik konwersji nawet o 2 proc. Amazon z kolei odnotował wzrost o 1 proc. na każde 0,1 sekundy skrócenia czasu ładowania strony.

- Im szybciej i sprawniej klient będzie mógł poruszać się po e-sklepie, tym bardziej prawdopodobne jest, że dokona zakupu - podkreśla Robert Stolarczyk CEO PromoTraffic. - To również czynnik wpływający na SEO, a co za tym idzie na widoczność sklepu w wynikach wyszukiwania. Szybkie strony zwiększają wygodę użytkowania, a także umożliwiają skuteczne indeksowanie podstron. Warto też dodać, że większa prędkość korzystnie wpływa na wyniki kampanii Google Ads.

Jak zbadać i poprawić szybkość?

Właściciele e-sklepów mogą zadbać o szereg rzeczy, by ich strona działała możliwie szybko: odpowiednio skonfigurować serwer, wykorzystywać pamięć podręczną czy rozsądnie zaplanować wykorzystanie wtyczek i dodatków.

Częstym problemem są zbyt duże grafiki, zatem istotny jest „lekki” format pozwalający zmniejszać rozmiar (np. WebP) oraz kompresja plików. Skompresować można zresztą również samą stronę oszczędzając 40-80 proc. oryginalnego rozmiaru plików. Jeśli sklep ma duży ruch, dobrym pomysłem będzie skorzystanie z CDN, czyli rozproszonej po całym świecie sieci dostarczania treści, która w zależności od lokalizacji użytkownika wybiera najszybszy serwer.



W jaki sposób mierzy się prędkość sklepu? Ważnym narzędziem jest test PageSpeed Insights, który pozwala ustalić od czego należy zacząć optymalizację prędkości i co istotne, podsuwa sugestie. Osobno pokazuje wyniki dla wersji desktopowej i mobilnej.

Przeczytaj także: Damian Zapłata opuszcza Allegro

- W tym roku Google wprowadza nowy czynnik rankingowy - Core Web Vitals, dotyczący szybkości i wydajności stron - mówi Robert Stolarczyk z PromoTraffic. - Trzeba zatem zwracać uwagę na takie elementy, jak np. LCP, czyli Largest Contentful Paint, sprawdzający czas potrzebny do wyświetlenia największego elementu zawierającego się w kodzie strony albo FID, First Input Delay, mierzący czas, jaki mija od kliknięcia na podstronę do jej załadowania.