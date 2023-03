Stuart także w Gdańsku. Na początek dostawy z KFC, Pizza Hut i Burger Kinga

Stuart przypina kolejną pinezkę na mapie Polski. Szybkie dostawy dobijają do Gdańska

– Rośniemy mimo wymagających warunków gospodarczych. Uruchomienie usługi platformy szybkich dostaw w Gdańsku to nasz kolejny zrealizowany kamień milowy na drodze do obecności we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. To także potwierdzenie zaufania, jakim darzy nas firma AmRest. Usługi w Gdańsku rozpoczynamy od naszej oferty dla ośmiu restauracji, wierząc, że liczba ta będzie w najbliższych miesiącach rosnąć, także razem z kolejnymi partnerami biznesowymi – mówi Agnieszka Majewska, General Manager w firmie Stuart.

Dzięki współpracy z AmRest, z usług platformy szybkich dostaw od Stuart w Polsce mogą korzystać klienci takich sieci restauracji, jak KFC, Pizza Hut czy Burger King. Stuart lokalnie współpracuje też z sieciami gastronomicznymi Sphinx i North Food, siecią sklepów spożywczych Organic Farma Zdrowia i Społem oraz siecią drogerii. Globalnie firma działa w ponad stu europejskich miastach. W Polsce są to Warszawa, Kraków, Łódź, Toruń, Szczecin, Katowice, a od teraz również Gdańsk.

Coraz szybsze dostawy

Stuart systematycznie działa nie tylko na rzecz poprawy jakości dostaw, ale też szybkości doręczeń. Umożliwia w Polsce obecnie aż o 25 proc. dostaw więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Platforma działająca w obszarze logistyki ostatniej mili realizuje nie tylko zamówienia natychmiastowe „na żądanie”, ale współpracuje również z siecią partnerów, którym umożliwia przesyłki w trybie „same day delivery”, wykorzystując przy tym jeden środek transportu.

Stuart na drodze do bezemisyjności

Firma stawia na innowacyjne podejście do bezemisyjnej logistyki, poszerzając dostępność pojazdów przyjaznych środowisku oraz uwzględniając algorytmy do wyznaczania najbardziej efektywnych tras dostaw. Obecnie 60 proc. floty współpracującej ze Stuart to pojazdy przyjazne środowisku. Platforma stale poszerza ją o nowe, ekologiczne pojazdy, takie jak rowery e-cargo, hulajnogi czy e-skutery.

Stuart świadczy usługi B2B zarówno dla firm stacjonarnych, jak i internetowych. Łącząc je z lokalnymi kurierami, umożliwia wielu branżom dostarczenie produktu w jak najkrótszym czasie.